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Daniel Suárez gana carrera NASCAR ante homenaje a Kyle Busch

Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar esta prestigiosa carrera para consolidar su tercera victoria en la Serie Cup

  • 25
  • Mayo
    2026

El mexicano Daniel Suárez ganó una de las carreras más importantes de NASCAR con ayuda de la lluvia este fin de semana.

Este día se volvió emotivo en el mundo del automovilismo, debido a que se realizó un homenaje para la leyenda Kyle Busch.

La carrera joya de la corona llegó apenas tres días después de que la muerte repentina e inesperada de Busch sacudiera al mundo del automovilismo.

El dos veces campeón de la Serie Cup y ganador de un récord de 234 carreras en las tres series nacionales de NASCAR había quedado inconsciente mientras practicaba en un simulador Chevrolet el miércoles, según informaron diversos medios.

La familia de Busch asistió a la carrera y el director ejecutivo de NASCAR, Steve O'Donnell, les dijo que forman parte de la comunidad de NASCAR y que “estamos con ustedes”.

Por su parte, Suárez se convirtió en el primer piloto nacido en México en ganar el Coca-Cola 600. Fue su tercera victoria en la Serie Cup y la primera desde 2024.

Fallece Kyle “Rowdy” Busch, figura histórica de NASCAR

El automovilismo estadounidense se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Kyle Busch, uno de los pilotos más importantes en la historia de NASCAR, quien falleció a los 41 años después de haber sido hospitalizado por una enfermedad grave.

La noticia fue confirmada este jueves mediante un comunicado conjunto emitido por la familia Busch, Richard Childress Racing y NASCAR, organismos que lamentaron la pérdida del histórico competidor.

Aquí te presentamos la nota completa: Fallece Kyle “Rowdy” Busch, figura histórica de NASCAR

 

 


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