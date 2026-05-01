Diego San Román se pone donde otros ponen la muleta

El valientísimo y temerario torero queretano Diego San Román se presentará hoy viernes en punto de las 18:00 horas en el dorado albero de la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” en la segunda corrida de la temporada 2026, donde alternará con el diestro sevillano Daniel Luque, quien hará su debut como matador de toros en esta plaza, y su paisano, el también queretano Octavio García “El Payo”, quienes despacharán un fino y bien presentado encierro de la ganadería de Jaral de Peñas.

San Román, de 31 años de edad, quien apenas acaba de presentarse el pasado domingo de Resurrección en Las Ventas de Madrid, donde dejó una destacada y valerosa actuación, con apenas cuatro años de alternativa, lleva una carrera ascendente donde, además de la profundidad en la interpretación de su torero, se le distingue por su temerario valor al colocarse muy recurrentemente donde otros ponen la muleta para encelar a sus toros y provocarles la embestida y con ello hilvanar faenas de gran calado y emoción, muy del gusto de la exigente afición regiomontana.

A un día de reencontrarse con la afición regiomontana, el torero expresó su entusiasmo por volver a un ruedo donde ya sabe lo que es triunfar.

“Me siento feliz de volver a esta plaza tan bonita, con esta afición a la que tanto cariño le tengo”, señaló el diestro, quien además reconoció la ilusión que le genera una tarde que espera “sea bonita” para todos los asistentes.

El cartel del próximo viernes ha sufrido modificaciones tras la ausencia de Andrés Roca Rey y en su lugar entra el español Daniel Luque, quien compartirá terna con Octavio García “El Payo” y el propio San Román, ante toros de Jaral de Peñas y a pesar del cambio, el queretano considera que el cartel mantiene su atractivo: “queda muy rematado, muy bonito, con dos grandes toreros”, afirmó. San Román atraviesa un momento de plenitud profesional.

Sin caer en triunfalismos, reconoce sentirse satisfecho con su evolución reciente: “No sé si es mi mejor momento, pero sí me siento pleno, me siento bien con las tardes que estoy teniendo”. Sin embargo, deja claro que su ambición sigue intacta: “Siempre se puede mejorar, siempre se puede dar más”.

La afición regiomontana puede esperar una versión más madura del torero.

“Van a ver a un torero con más capacidad, más hecho, y espero sorprender”, advirtió el espada, consciente de la responsabilidad que implica pisar nuevamente este coso donde ha dejado huella. Fiel a su concepto, San Román no entiende el toreo sin riesgo.

Define su valor como una mezcla de adrenalina, convicción y fe: “Sin adrenalina no puedo vivir, sin poner mi vida en riesgo no me siento vivo; el valor me lo da Dios”.

Una filosofía que, según relata, tiene raíces en los consejos de su padre, quien le inculcó desde sus inicios la importancia de la quietud frente al toro como base de su tauromaquia.

Finalmente, el diestro lanzó una invitación a la afición regiomontana para que acuda al festejo del viernes a las seis de la tarde, pues “la entrega está garantizada”, aseguró. Con un cartel de alto nivel y una terna que conjuga experiencia, arte y valor.

Los boletos para la segunda corrida de la temporada 2026 se pueden conseguir en las taquillas de la plaza en los horarios acostumbrados y en la plataforma de superboletos.com.

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