Definen fechas y horarios del Play-In del Apertura 2025

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin tras 17 jornadas llenas de emociones, y con ello quedaron definidos los cuatro equipos que disputarán el Play-In, una fase que otorga los últimos dos boletos a la liguilla.

Los Tuzos del Pachuca se medirán ante los Pumas de la UNAM en el Estadio Hidalgo, mientras que Tijuana recibirá a Juárez en el Estadio Caliente.

Ambos encuentros se jugarán a un solo partido, lo que añade un toque de dramatismo, pues cualquier error puede ser definitivo.

Fechas y horarios del Play-In

Los duelos se disputarán tras la Fecha FIFA, el jueves 20 de noviembre, con los siguientes horarios:

Pachuca vs Pumas — 19:00 horas, Estadio Hidalgo

Tijuana vs Juárez — 21:00 horas, Estadio Caliente

De acuerdo con el formato, el enfrentamiento entre Tijuana y Juárez corresponde a la Serie A, en la que participan los equipos ubicados en séptimo y octavo lugar de la tabla. Por otro lado, Pachuca y Pumas disputarán la Serie B, entre el noveno y décimo clasificado.

Cómo funciona el formato del Play-In

El ganador de la Serie A avanzará directamente a los Cuartos de Final como séptimo lugar y se enfrentará al Cruz Azul, segundo en la clasificación general.

El perdedor de la Serie A tendrá una segunda oportunidad, pues se medirá ante el ganador de la Serie B en un partido extra. El vencedor de ese duelo final obtendrá el octavo boleto y enfrentará al Toluca, líder general del torneo.

