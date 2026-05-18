Definen fechas y horarios para la final del Clausura 2026
La gran final del Clausura 2026 en la que se enfrentarán Pumas a Cruz ya tiene fechas, horas definidas para conocer al nuevo campeón de la Liga MX
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Mayo
2026
La Liga MX dio a conocer de forma oficial los días y horarios en que se disputará el título del Clausura 2026 entre los finalistas Pumas y Cruz Azul.
El encuentro de ida en el que Cruz Azul será local ante el conjunto de Pumas se efectuará el jueves 21 de mayo, a las 20:00 horas, en el estadio Ciudad de los Deportes.
Mientras que el partido de vuelta en el que se conocerá al nuevo monarca del futbol mexicano se celebrará el domingo 24 de mayo, a las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario.
Fechas y horarios de la final
Ida: Cruz Azul vs. Pumas
Jueves 21 de mayo de 2026 | 20:00 horas | estadio Ciudad de los Deportes
Vuelta: Pumas vs. Cruz Azul
Domingo 24 de mayo de 2026 | 19:00 horas | estadio Olímpico Universitario
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