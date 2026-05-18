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Deportes

Definen fechas y horarios para la final del Clausura 2026

La gran final del Clausura 2026 en la que se enfrentarán Pumas a Cruz ya tiene fechas, horas definidas para conocer al nuevo campeón de la Liga MX

  • 18
  • Mayo
    2026

La Liga MX dio a conocer de forma oficial los días y horarios en que se disputará el título del Clausura 2026 entre los finalistas Pumas y Cruz Azul.

El encuentro de ida en el que Cruz Azul será local ante el conjunto de Pumas se efectuará el jueves 21 de mayo, a las 20:00 horas, en el estadio Ciudad de los Deportes.

Mientras que el partido de vuelta en el que se conocerá al nuevo monarca del futbol mexicano se celebrará el domingo 24 de mayo, a las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario.

Fechas y horarios de la final

Ida: Cruz Azul vs. Pumas

Jueves 21 de mayo de 2026 | 20:00 horas | estadio Ciudad de los Deportes

Vuelta: Pumas vs. Cruz Azul

Domingo 24 de mayo de 2026 | 19:00 horas | estadio Olímpico Universitario

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