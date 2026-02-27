Definen partidos de Octavos de Final de UEFA Champions League

La fase final de la UEFA Champions League tomó forma tras el sorteo de Octavos de Final, donde los 16 equipos supervivientes conocieron su camino hacia la final de Budapest.

La eliminatoria se jugará a doble partido, con ida el 10 y 11 de marzo y vuelta el 17 y 18.

Los ocho clubes mejor ubicados en la fase liga tendrán la ventaja de cerrar en casa, una diferencia que puede marcar el rumbo de la eliminatoria.

Entre ellos aparece el FC Barcelona, mientras que otros aspirantes deberán resolver fuera su clasificación.

The confirmed round of 16 draw ✅#UCLdraw pic.twitter.com/PVhNIIZngZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Madrid y City, otra vez frente a frente

El cruce más esperado enfrentará al Real Madrid y al Manchester City, una rivalidad que se ha convertido en habitual en rondas decisivas del torneo.

Desde 2016 han protagonizado varias eliminatorias y su nuevo capítulo vuelve a perfilarse como uno de los focos del campeonato.

Cruces que prometen espectáculo

El sorteo dejó enfrentamientos de alto nivel en distintos frentes. El Paris Saint‑Germain se medirá al Chelsea FC, en un duelo de plantillas repletas de talento, mientras que el Newcastle United recibirá al Barcelona en una serie que combina intensidad inglesa con la tradición europea del club catalán.

También destacan el choque entre Galatasaray y Liverpool FC, así como la eliminatoria del Atlético de Madrid frente al Tottenham Hotspur, otro cruce que mezcla estilos y exigencia táctica.

El panorama se completa con enfrentamientos que apuntan a máxima paridad. Atalanta BC se verá las caras con el FC Bayern Munich, mientras que el Bayer 04 Leverkusen chocará ante el Arsenal FC.

El cuadro lo completan el Bodø/Glimt contra el Sporting CP, una serie que refleja la diversidad competitiva del torneo.

Con 13 jornadas por delante antes de la final, la Champions entra en su etapa más exigente.

