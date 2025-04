Dejan enfrentamientos en derbi de Roma 24 policías heridos

El saldo de los enfrentamientos entre aficionados violentos y la policía en el derbi de Roma del fin de semana incluye 24 agentes de la ley heridos, un arresto y al menos 40,000 euros (45,000 dólares) en contenedores de basura dañados.

Las autoridades de la capital aún intentaban calcular los daños después de que los aficionados atacaran el domingo a la policía antidisturbios en una zona densamente poblada donde la gente se había reunido antes del partido de la Serie A entre Lazio y Roma.

“Estoy disgustado. Es inaceptable que los hooligans transformen un día de deporte en una escena de guerra urbana”, dijo Roberto Gualtieri, alcalde de Roma.

Unos 2,000 agentes de policía estaban apostados en varios puntos críticos alrededor del Stadio Olimpico y entraron en acción cuando los aficionados "ultra" de Lazio intentaron atravesar una zona acordonada.

