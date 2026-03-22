Colonos israelíes desatan violencia en Cisjordania

Colonos israelíes protagonizaron una serie de ataques durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintas aldeas de la ocupada Cisjordania, donde incendiaron viviendas y vehículos, además de agredir a residentes palestinos.

De acuerdo con la agencia oficial WAFA, los hechos se registraron en al menos seis comunidades, entre ellas Silat al Dahr y Fandaqumiya, cerca de Yenín, así como Jalud y Salfit, al sur de Nablus. También se reportaron incidentes en Masafer Yatta y el Valle del Jordán.

La Media Luna Roja Palestina informó que al menos tres hombres resultaron heridos en la cabeza tras ser golpeados en la aldea de Jalud, mientras que otras personas fueron afectadas por gas lacrimógeno.

Los disturbios ocurrieron un día después de que un colono israelí de 18 años muriera en un choque con un vehículo palestino en una zona cercana a las aldeas atacadas.

Las autoridades israelíes investigan si el incidente fue intencional, mientras que colonos han señalado el hecho como detonante de los ataques, lo que elevó aún más la tensión en la región.

Escalada en medio de nuevos asentamientos

La violencia coincide con el avance del gobierno de Israel en planes para expandir asentamientos en Cisjordania, una política ampliamente criticada por la comunidad internacional.

El ejército israelí indicó que respondió a civiles que participaban en disturbios e incendios provocados, aunque no reportó detenciones ni confirmó la apertura de investigaciones.

El aumento de ataques de colonos se da en un contexto de mayor inestabilidad regional desde el inicio de la guerra con Irán, lo que ha intensificado la violencia tanto en Cisjordania como en Gaza.

Los ataques se produjeron además durante la festividad de Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán. Según WAFA, viviendas y automóviles fueron incendiados y al menos cinco personas resultaron heridas durante los disturbios.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señaló que al menos 25 palestinos han muerto en lo que va del año a manos de colonos y fuerzas israelíes, reflejando un patrón creciente de violencia en el territorio ocupado.

Gaza: continúan los ataques pese al alto el fuego

En paralelo, la violencia también se mantiene en la Franja de Gaza. Autoridades hospitalarias informaron que cuatro palestinos murieron el domingo en ataques israelíes.

Tres de las víctimas fallecieron cuando un bombardeo alcanzó un vehículo en el campamento de refugiados de Nuseirat, mientras que otra persona murió en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa.

Aunque un acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre buscaba frenar una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás, los enfrentamientos no han cesado.

Funcionarios de salud en Gaza reportan que más de 670 palestinos han muerto desde entonces por ataques y disparos israelíes, en un contexto de tensión persistente.

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