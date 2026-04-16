Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26100752187620_9c0f0ca16e
Internacional

Israel y Hezbolá reanudan combates en sur de Líbano

Los enfrentamientos dejan víctimas y daños en Líbano, mientras Donald Trump anunció un diálogo entre sus líderes en medio de la tensión

  • 16
  • Abril
    2026

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el movimiento chií libanés Hezbolá reanudaron esta madrugada "violentos enfrentamientos" en la frontera del sur del Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "los líderes" de ambos países hablarán este jueves.

Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según publicó la agencia oficial de noticias libanesa (NNA), que también informó sobre diferentes bombardeos en varias localidades, entre ellas Al-Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.

Las fuerzas israelíes demolieron viviendas en Bint Jbeil, atacaron el campamento de refugiados palestinos Burj al-Shemali, y bombardearon la ciudad de Tebnine, provocando daños graves a su hospital.

Por su parte, el grupo chií Hezbolá, citado por NNA, reivindicó siete nuevos ataques contra posiciones militares como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte de Israel o zonas de combate, a excepción de uno en los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por el Ejército hebreo desde 1967.

Los ataques se producen en un momento de incertidumbre. "Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump el miércoles por la noche en su cuenta de Truth Social.

Este anuncio, que no especifica a quién se refiere al hablar de "líderes", llega después de que los Gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir hablando sobre un alto el fuego.

Este martes el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Estas conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2,000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.

Israel se ha negado a incluir al Líbano dentro de la tregua que Estados Unidos declaró con Irán la semana pasada.

Las discrepancias entre ambas delegaciones son grandes, puesto que el Gobierno libanés pide un alto el fuego inmediato que permita un diálogo más amplio, pero Israel lo descarta y exige el desarme total de Hezbolá y la creación de una "zona de seguridad" en el sur del Líbano que le permita controlar la franja entre la frontera y el río Litani. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_63ceec03d2
Guerra en Irán es una pequeña intervención y casi termina: Trump
inter_trump_434dc2b39f
Promueve Trump su política de eliminar impuestos a propinas
inter_papa_leon_xiv_d15bc5092a
'El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos': Papa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_16_at_10_28_45_PM_dd45a1e816
Clausuran negocios por aplicar sueros sin permisos en Coahuila
Captura_de_pantalla_2026_04_16_223242_f520233247
Refuerzan patrullajes en San Pedro tras ejecución en Arboleda
8d78eda1_07dc_49ce_9ec9_fb3d7410d940_6366b3baa7
Crean Unidad de Derechos Humanos en Parras de la Fuente
publicidad

Más Vistas

Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
publicidad
×