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Coahuila

Tornados dejan daños en viviendas y árboles caídos en Coahuila

Las autoridades municipales iniciaron un censo para cuantificar daños, mientras personal de emergencia mantiene recorridos de supervisión

  • 26
  • Mayo
    2026

La formación de al menos dos vórtices tornádicos fue confirmada preliminarmente este martes en municipios del norte de Coahuila, luego de las alertas preventivas emitidas horas antes por autoridades estatales ante condiciones favorables para tormentas severas y posibles tornados.

Uno de los fenómenos se registró en zonas serranas de Santa Eulalia, en el municipio de Zaragoza, mientras que el segundo ocurrió en Ciudad Acuña, donde además se reportaron daños materiales en viviendas y caída de árboles.

En Acuña, el vórtice tornádico habría impactado sectores cercanos a áreas habitacionales, particularmente en la comunidad Lázaro Cárdenas, donde Protección Civil reportó afectaciones en al menos 11 viviendas construidas con madera, cartón, tarimas y lámina.

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Las autoridades municipales iniciaron un censo para cuantificar daños, mientras personal de emergencia mantiene recorridos de supervisión en distintos sectores afectados.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado informó además que especialistas continúan evaluando la intensidad del fenómeno para determinar su posible clasificación dentro de la escala Fujita, utilizada para medir la fuerza destructiva de tornados con base en las afectaciones ocasionadas.

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Las tormentas severas también provocaron afectaciones en el municipio de Jiménez, donde permanece cerrada parcialmente la carretera federal número 2 debido a la caída de un árbol sobre la vialidad.

Asimismo, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico en algunos sectores de la región norte, situación que ya fue notificada a la Comisión Federal de Electricidad.

Horas antes de la formación de los vórtices, Protección Civil de Coahuila había emitido una alerta preventiva por lluvias fuertes, actividad eléctrica, granizo y vientos intensos, exhortando a la población a refugiarse y mantenerse atenta a información oficial.

Las autoridades estatales mantienen monitoreo permanente en coordinación con corporaciones municipales y cuerpos de emergencia para atender cualquier nueva incidencia derivada de las condiciones meteorológicas.

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