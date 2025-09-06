Cerrar X
Denuncia Cuba a EUA por exclusión del Mundial de Beisbol 2026

El gobierno de Estados Unidos aún no aprueba la solicitud del equipo de peloteros cubanos para participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

El gobierno de Estados Unidos aún no aprueba la solicitud del equipo de peloteros cubanos para participar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, denunció este sábado el canciller Bruno Rodríguez, quien acusó a Washington de dilatar el proceso como parte de su política agresiva contra la isla.

“Gobierno EEUU no ha aprobado aún solicitud @MLB para participación de equipo #Cuba en próximo Clásico Mundial Beisbol. Dilación forma parte de actual política agresiva estadunidense contra pueblo cubano e intenta frenar desarrollo de nuestro deporte y participación del #TeamAsere”, señaló el funcionario en la red social X.

Cuba tenía programado debutar en Puerto Rico entre el 5 y el 17 de marzo de 2026, dentro del Grupo A, junto a Colombia, Panamá y Canadá.

El certamen también contará con la participación de México y tendrá como sedes Miami, Estados Unidos, y Tokio, Japón.

El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió el viernes que, una vez más, Estados Unidos “castiga” al béisbol al frenar la participación cubana en el torneo internacional, mientras que el resto de los equipos ya entregaron sus nóminas.

A su juicio, se trata de “una exclusión política que vulnera el espíritu deportivo” y subrayó que Cuba merece “igualdad de condiciones”.

En la misma línea, la Federación Cubana de Beisbol y Softbol (FCBS) emitió una nota de protesta en la que denunció que no han sido convocados a cumplir los trámites correspondientes, pese a que la solicitud se hizo con tiempo de antelación.

La organización acusó al gobierno estadounidense de aplicar una “política discriminatoria” que atenta contra los peloteros de la isla.

“La negativa constituye un trato injusto, desigual y políticamente motivado”, afirmó la FCBS, al tiempo que destacó los logros de sus jugadores como prueba de que Cuba merece participar en el VI Clásico Mundial.


