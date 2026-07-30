Deportes Inicio / Deportes / Desmiente FIFA que vaya a 'privatizar' el fútbol Desmiente FIFA que vaya a 'privatizar' el fútbol Frente a las especulaciones sobre una posible privatización del deporte, el organismo rector del fútbol fue categórico sobre lo que pasaría con el balompie Por Carlos Nava | 30 Julio 2026

En respuesta a las intensas críticas y preocupaciones expresadas por diversas confederaciones tras filtraciones en los medios, la FIFA emitió un comunicado oficial para aclarar el alcance del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) y reafirmar su compromiso con un proceso de consulta abierto y democrático entre sus 211 Asociaciones Miembro (MA, por sus siglas en inglés). Frente a las especulaciones sobre una posible privatización del deporte, el organismo rector del fútbol mundial fue categórico sobre lo que pasaría con el balompié: "Nadie está vendiendo el fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás vaya a considerar", enfatizó la institución en su postura oficial.

Según la propia FIFA, la propuesta busca trasladar las actividades comerciales y la entrega operacional de eventos de la organización a una organización subsidiaria que el organismo mantendría bajo su propiedad y control permanente.

Según el organismo, el objetivo principal es permitir que las 211 federaciones tengan una participación activa en la comercialización del fútbol en sus respectivos países, sin alterar la gobernanza ni el espíritu del deporte.

Financiamiento histórico y programa "Fast Forward"

Dentro de los puntos clave presentados en la propuesta, destacan importantes incentivos económicos para el desarrollo del balompié global:

Fondos de Desarrollo FIFA Forward (2027-2030): Bajo el nuevo esquema, cada federación miembro recibiría 20 millones de dólares durante los próximos cuatro años, independientemente de su voto o apoyo individual al proyecto. Este incremento se financiaría con los ingresos adicionales generados por la gestión optimizada de FFE.

Programa FIFA Fast Forward: Se plantea un fondo de desarrollo extraordinario y por única ocasión de otros 20 millones de dólares por federación. La participación en este programa sería totalmente voluntaria y se financiaría mediante inversión externa, asegurando que no se cederá el control ni se modificará la estructura de gobierno de la FIFA.

Proceso democrático en marcha

La FIFA lamentó que el proceso de consulta planificado se viera distorsionado por reportes de prensa inexactos y recordó que el proyecto está sujeto a la decisión de la mayoría.