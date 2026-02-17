Podcast
Nuevo León

Desmiente Parque Fundidora ser sede de reunión de Therians

La dirección de este espacio desmintió que se vaya a celebrar esta reunión, señalando que no se cuenta con autorización para hacerla dentro de sus instalaciones

  • 17
  • Febrero
    2026

Esta última semana, la cultura "therian" explotó en las redes sociales, pues este estilo de vida se mantenía relativamente secreto; ahora, muchas personas comenzaron a compartir públicamente cómo es.

Incluso en varias ciudades del país se celebraron reuniones para compartir cómo es que cada persona vive siendo parte de los therians. Por ello, comenzó a circular que en Monterrey se haría una de estas convivencias en Parque Fundidora.

Sin embargo, la dirección de este espacio desmintió que se vaya a celebrar esta reunión, señalando que no se cuenta con autorización para hacerla dentro de sus instalaciones.

Parque Fundidora informa que el supuesto evento denominado 'Mega Reunión Therian' es falso. No se llevará a cabo dentro de nuestras instalaciones ni cuenta con autorización alguna por parte de este Organismo. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y a verificar cualquier información únicamente a través de nuestros canales oficiales, se lee en un comunicado."

¿Qué son los therians?

Los therians (abreviatura de therianthropes) son personas que se identifican a nivel personal, espiritual o psicológico con un animal no humano. A diferencia de alguien a quien simplemente le gusta mucho un animal, un therian siente que, en su esencia, es ese animal, que sería su theriotipo.

Para la mayoría de los therians, esto no es un hobby ni un disfraz. Describen su identidad como algo intrínseco, similar a cómo alguien siente su identidad de género. Sienten que su conexión con el animal es una parte fundamental de quiénes son desde que tienen memoria.


