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Internacional

Desmiente Casa Blanca hospitalización de Donald Trump

El director de comunicaciones de la Casa Blanca se encargó de desmentir el hecho, luego de que se difundiera información sobre su posible ingreso hospitalario

  • 05
  • Abril
    2026

Luego de las recientes noticias sobre una posible hospitalización del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Casa Blanca afirmó que el mandatario republicano se encuentra en buen estado de salud.

De acuerdo con la información difundida, esta mencionaba que Trump fue ingresado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, lo que generó incertidumbre sobre la asistencia del mandatario republicano en ciertos eventos.

Sin embargo, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, se encargó de desmentir el hecho.

"Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro por el pueblo estadounidense que el presidente Trump. Durante este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin descanso en la Casa Blanca y el Despacho Oval.

Dios lo bendiga."

Recordemos que en 2025, Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica (IVC), una afección común en personas mayores en la que las venas de las piernas no llevan la sangre de vuelta al corazón de manera eficaz.

Autoridades mencionaron que dicha condición es benigna y común en adultos mayores, y no representa un riesgo grave si se maneja de forma adecuada.

 

 

 


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