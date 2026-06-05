Despiden cientos de niños a la selección de Uruguay

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó para Uruguay, pero antes de emprender el viaje hacia México, la selección sudamericana recibió una despedida especial de parte de quienes representan el futuro del futbol en el país: cientos de niños que acudieron a un encuentro organizado en la ciudad de Pando.

Más de 3,000 personas llenaron las gradas del estadio Emilio 'Tito' López López, ubicado a unos 35 kilómetros de Montevideo. La mayoría de los asistentes fueron menores de edad provenientes de escuelas y equipos de futbol infantil, quienes tuvieron la oportunidad de convivir de cerca con los jugadores que buscarán representar a Uruguay en la próxima Copa del Mundo.

Desde horas antes del inicio de la actividad, el ambiente estuvo marcado por cánticos, aplausos y el sonido de vuvuzelas. Las tribunas se tiñeron de celeste mientras los aficionados esperaban la llegada de sus ídolos para compartir una jornada distinta a cualquier entrenamiento o partido oficial.

Niños convivieron con los futbolistas de la Celeste

Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando los integrantes de la selección ingresaron al terreno de juego y fueron recibidos con una ovación. Cerca de 600 niños ocuparon diferentes sectores de la cancha para participar en ejercicios con balón junto a los futbolistas.

Los pequeños aprovecharon cada instante para abrazar a los jugadores, pedir autógrafos y tomarse fotografías. Figuras como Fede Valverde, José María Giménez y Darwin Núñez compartieron tiempo con los asistentes en una actividad diseñada para fortalecer el vínculo entre la selección y las nuevas generaciones.

Autoridades resaltan la importancia del futbol infantil

Durante el evento, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó la relevancia de impulsar el deporte desde edades tempranas. El funcionario recordó que ese departamento alberga el complejo donde habitualmente trabaja la selección uruguaya y señaló que actualmente alrededor de 15,000 niños practican futbol en 74 instituciones de la región.

Legnani subrayó que el futbol infantil ayuda a promover valores que complementan la formación recibida en la escuela y en el hogar, por lo que consideró importante generar espacios de convivencia entre los menores y los referentes deportivos del país.

Uruguay se prepara para debutar en el Mundial 2026

Mientras los niños disfrutaban de la convivencia, el entrenador Marcelo Bielsa observó parte de las actividades y también atendió a varios aficionados que se acercaron para solicitar fotografías y firmas.

La jornada concluyó con los jugadores regalando balones a las tribunas y recorriendo un pasillo formado por cientos de niños que chocaron sus manos con los seleccionados nacionales. Tras esta despedida, Uruguay continuará con su preparación antes de viajar el 9 de junio rumbo a México, donde iniciará su participación mundialista el 15 de junio frente a Arabia Saudí dentro del Grupo H.





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