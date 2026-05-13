Iraníes despiden a su selección rumbo al Mundial ante tensión

Miles de iraníes participaron este miércoles en una multitudinaria ceremonia oficial de despedida de la selección nacional de fútbol de Irán rumbo al Mundial de 2026, en un evento marcado por el nacionalismo, mensajes políticos y el contexto de tensión que mantiene el país con Estados Unidos e Israel.

La ceremonia se realizó en la céntrica plaza Enghelab, en Teherán, donde aficionados acudieron con banderas iraníes y mensajes de apoyo para el equipo nacional antes de su viaje a la Copa del Mundo.

Entre cánticos de “Irán, Irán”, los jugadores fueron recibidos con entusiasmo y posteriormente subieron al escenario junto a representantes de la Federación Iraní de Futbol.

La selección iraní presentó su nueva camiseta para el Mundial

Durante el acto también fue presentada oficialmente el nuevo uniforme que utilizará Irán en el Mundial de 2026.

El uniforme incorpora la imagen del guepardo iraní, símbolo que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales emblemas futbolísticos y nacionales del país.

Además de representar identidad deportiva, el animal también ha sido utilizado como símbolo de conservación debido a que se trata de una especie en peligro de extinción.

La ceremonia tuvo un fuerte tono político y patriótico, especialmente después de que integrantes de la selección leyeran un mensaje relacionado con el conflicto internacional que enfrenta Irán.

Jugadores iraníes hablan sobre la guerra y la representación nacional

El capitán Ehsan Hajsafi, en representación del plantel y cuerpo técnico, leyó una carta en la que denunció la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

En el manifiesto, los futbolistas aseguraron que han trabajado para representar al país pese al contexto de tensión militar.

“Bajo bombardeos y ataques con misiles, hemos trabajado para enaltecer la bandera de nuestro querido Irán”, expresó el documento leído durante el evento.

Para muchos asistentes, la despedida del equipo trascendió completamente lo deportivo.

“Hoy no venimos solo a despedir a un equipo de fútbol, sino a acompañar a jóvenes que representan la dignidad nacional en un momento difícil para el país”, comentó un aficionado identificado como Reza, quien acudió acompañado de su familia.

El seguidor incluso comparó a los jugadores con “soldados en territorio estadounidense”, reflejando el ambiente político que rodea actualmente la participación iraní en el Mundial.

Irán se prepara para viajar a Estados Unidos

La selección iraní viajará el próximo lunes a Turquía, donde realizará una concentración previa antes de trasladarse a Estados Unidos para disputar la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Irán enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en partidos programados en las ciudades de Los Ángeles y Seattle.

Sin embargo, la participación del equipo sigue rodeada de incertidumbre debido a las políticas migratorias y las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán.

Recientemente, el presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, exigió garantías para la expedición de visas a toda la delegación iraní y pidió respeto hacia las instituciones de la República Islámica.

La preocupación surgió después de versiones sobre posibles restricciones de ingreso para integrantes vinculados con la Guardia Revolucionaria, organización considerada terrorista por Estados Unidos.

En respuesta, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que no existirán problemas para el ingreso de los jugadores iraníes, aunque señaló que podrían aplicarse limitaciones a ciertos miembros del cuerpo técnico o directivos relacionados con organismos sancionados por Washington.

Mientras tanto, el Mundial de 2026 continúa perfilándose no solo como un evento deportivo para Irán, sino también como un escenario cargado de simbolismo político en medio de uno de los momentos más delicados para la relación entre ambos países.

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