Rayados y Tigres se fueron ‘en blanco’ en títulos, en 2025

El 2025 finaliza este miércoles… Está a unas horas de expirar; sin embargo, los aficionados regios al deporte recuerdan con cariño este año, porque algunos clubes de la Sultana del Norte llevaron cetros a sus vitrinas.

Los más sobresalientes fueron los tres de los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA): uno en Liga Mayor, otro en Intermedia y uno más en Juvenil.

Tigres Femenil no se quedó atrás y se coronó por séptima ocasión en la historia de la Liga MX Femenil al vencer 4-3 en el marcador global al América, en la Gran Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

Otro fue Fuerza Regia, que conquistó su sexto cetro en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) al vencer en la Final a Diablos Rojos del México, en serie que se fue a siete juegos y que finalizó 4-3 en favor de la quinteta de Nuevo León.

Se agregan los equipos de Rayados de fuerzas básicas, de las filiales Sub-17 y Sub-19.

La Sub-19 goleó 5-0 en el marcador global a Santos Laguna, y la Sub-17 dio cuenta del Atlas con acumulado de 5-1. Ambos juegos de Vuelta fueron en el ‘Gigante de acero’, por lo que el Monterrey dio la vuelta olímpica en su cancha y con su gente.

Ellos fueron los equipos campeones en el deporte de Nuevo León:

Fútbol Americano de la ONEFA

Auténticos Tigres de la UANL, Liga Mayor

Auténticos Tigres de la UANL, Intermedia

Auténticos Tigres de la UANL, Juvenil

Basquetbol de la LNBP

Fuerza Regia

Fútbol de la Liga MX

Tigre Femenil

Rayados Sub-17

Rayados Sub-19

