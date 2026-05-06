Trungelliti y Ugo Carabelli se despiden de Roma en primera ronda

Los argentinos Marco Trungelliti y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados este miércoles en la primera ronda del Masters 1.000 de Rome, tras caer ante el estadounidense Zachary Svajda y el kazajo Alexander Shevchenko, respectivamente.

Ambos tenistas se despiden así prematuramente del torneo sobre tierra batida que se disputa en el Foro Itálico hasta el próximo 17 de mayo.

Trungelliti dejó escapar una ventaja dominante

Marco Trungelliti, actual número 78 del ranking ATP, comenzó su partido de manera impecable, arrasando con un contundente 6-0 en el primer set frente a Zachary Svajda en apenas 21 minutos.

Sin embargo, el estadounidense reaccionó en el segundo parcial, aprovechó una baja en el rendimiento del argentino y se llevó el set por 6-4. En la manga definitiva, la paridad obligó a definir en ‘tie-break’, donde Trungelliti llegó a estar arriba 3-1, pero no logró sostener la ventaja y terminó cayendo 7-6 (4).

La derrota significó una nueva frustración para el santiagueño, que sigue sin poder conseguir su primera victoria en un torneo Masters 1000.

Carabelli también quedó fuera tras una batalla extensa

Poco después, Camilo Ugo Carabelli, número 61 del mundo, perdió en un duelo muy disputado frente a Alexander Shevchenko, actual número 85 del ranking.

El encuentro se extendió durante 2 horas y 48 minutos antes de inclinarse a favor del kazajo, dejando sin representantes argentinos esa parte del cuadro en el torneo romano.

Para Trungelliti, la eliminación supone otro golpe tras una seguidilla de buenas actuaciones sin premio en grandes escenarios, aunque su próximo gran desafío será French Open, donde disputará por primera vez el cuadro principal sin necesidad de pasar por la fase clasificatoria.

Mientras tanto, el tenis argentino buscará revancha en la gira europea de polvo de ladrillo, con la mirada puesta en París.

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