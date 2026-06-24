El conjunto africano le pegó por 4-2 a Haití, que lució más aguerrido de lo esperado; ahora, espera en 16avos al líder del Grupo F

Inicio / Deportes / ¡Destino a Monterrey! Marruecos vence a Haití y jugará en NL

Marruecos y Brasil sacaron su chamba en el cierre de su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y derrotaron a sus respectivos rivales, por lo que los "Los Leones del Atlas" terminaron en segundo puesto y jugarán en Nuevo León.

El conjunto africano le pegó por 4-2 a Haití, que lució más aguerrido de lo esperado y en varias ocasiones logró hacerle daño al oponente, que por momentos lució confiado.

Sorpresivamente, los caribeños se pusieron en ventaja gracias a un autogol de Bono, a quien accidentalmente le rebotó un mal remate en la espalda y el balón se fue a su propio arco.

La respuesta tardó, pero llegó vía Achraf Hakimi, pero nuevamente Haití recuperó rápido la ventaja con un golazo de Wilson Isidor, pero antes del descanso se empataron los cartones vía Ismael Saibari.

En el segundo tiempo Marruecos dejó de especular y salió a definir el encuentro, lo que consiguió ya sobre el final del partido, cuando Soufiane Rahimi y Gessime Yassine pusieron el 4-2 definitivo.

Con este triunfo, Marruecos aseguró su pase a dieciseisavos de final del Mundial como segundo puesto de grupo y se convirtió en el primer invitado para le encuentro que se disputará el lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey

Su rival será el líder del Grupo F, el cual se definirá mañana entre Países Bajos, Japón o Suecia, quienes están a solo un punto de distancia y quieren ser primero.