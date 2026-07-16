Resultados preliminares concluyeron que su destino previsto era el grupo chií libanés respaldado por Irán y que está en guerra con Israel

Inicio / Internacional / Siria frustra contrabando de armas para abastecer a Hezbolá

Siria frustró este jueves el intento de contrabando de armas provenientes de Irak con destino a abastecer al grupo libanés Hezbolá.

De acuerdo con las autoridades, el camión que fue incautado transportaba armas avanzadas y cohetes, según declaró un funcionario no identificado del Ministerio del Interior, citado por la agencia estatal de noticias SANA.

Resultados preliminares concluyeron que su destino previsto era Hezbolá, grupo chií libanés respaldado por Irán y que desde principios de marzo está en guerra con Israel.

El nuevo liderazgo en Siria intensificó la represión contra el contrabando de armas y drogas ilícitas a lo largo de sus fronteras, especialmente con Irak y Líbano

El Mando de Operaciones Conjuntas de Irak detalló que se formó un comité para investigar el contrabando y coordinará con sus homólogos en Damasco. No ofreció otros detalles.

Estados Unidos insiste en que Siria ataque al grupo Hezbolá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Siria emprenda acciones contra Hezbolá, mientras el mandatario sirio Ahmad al-Sharaa evita que su país sea arrastrado a un conflicto regional más amplio.

Por su parte, el primer ministro iraquí Ali al-Zaidi viajó a Washington a principios de esta semana para reunirse con Trump, quien ha estado presionando a Bagdad para que desarme a las milicias respaldadas por Teherán.

Negociaciones entre Líbano e Israel son 'productivas y positivas'

Ante un acuerdo de mediación, las conversaciones entre Líbano e Israel con sede en el corazón de Italia fueron calificadas como "productivas y positivas" por Estados Unidos.

Irán condicionó el cese de la guerra en Líbano. Sin embargo, dicho entendimiento se debilitó durante la última semana debido al resurgimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico.