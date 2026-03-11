México se juega su clasificación en el Clásico Mundial de Béisbol

Este miércoles, la Selección Mexicana se enfrentará a Italia como parte del cierre del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) con sede en Houston, Texas.

Sin embargo, la ronda de clasificaciones no solo depende de que la Selección Mexicana gane, sino, cómo lo haga.

Recordemos que para que una selección logre pasar a cuartos de final, necesita clasificar en primero y segundo lugar.

Analistas señalan que se cuentan con diversas posibilidades de que México logre pasar a la siguiente ronda, pero ¿cuáles son estas probabilidades?

1. México anota más de 5 carreras

Si la Selección Mexicana logra anotar cinco carreras o más durante su enfrentamiento contra Italia, logra pasar en primer sitio, mientras que la Selección de Estados Unidos se consolidaría en el segundo puesto.

2. México anota 4 carreras o menos

Si la Selección Mexicana logra anotar cuatro o menos carreras ante Italia, ambos equipos se posicionarian en el 1 y 2 de la tabla.

3. México pierde ante Italia

¡Adiós Selección! Si no logra superar a Italia en este juego, México quedaría fuera de este torneo mundial. Italia se llevaría el liderato de la tabla, seguido de Estados Unidos.

¿Cómo le fue a México en su último juego?

En el esperado encuentro contra su eterno rival Estados Unidos, la Selección Mexicana cayó 5-3 el pasado lunes en el Daikin Park de Houston.

Los esatdounidenses ganaron al entrar a la octava entrada. Jarren Durán conectó dos jonrones por México, lo que lo consolidó como una de las figuras más relevantes de este partido.

Los mexicanos siempre peleamos hasta el final 👊🏻



Jarren Duran, nuestro guerrero que hizo soñar al país. 💚#EsMiSangre🩸🇲🇽

Ante este resultado, el manager y exbeisbolista mexicano Benjamín "El matador" Gil aseguró que se encontraba orgulloso de como los jugadores se desempeñaron en este partido.

“Los blanqueamos por siete innings, estoy orgulloso por cómo pelearon. Espero jugar contra Estados Unidos otra vez. Deseo enfrentarlos otra vez en Miami”

Por lo que consideró que el encuentro contra Italia sería totalmente decisivo.

“Lo que nos interesa a nosotros es ganar cuatro juegos consecutivos. El abridor contra Italia será Javier Assad”

¿A qué hora se llevará a cabo este juego?

Este encuentro de la llamada "Novena Mexicana" se llevará a cabo en el Daikin Park, la casa de los Astros a partir de las 17:00 horas.

Y mientras exista una bandera en la tribuna y un ¡México!🗣️ que retumbe en el estadio…



La ilusión seguirá más viva que nunca🔥#EsMiSangre🩸🇲🇽

