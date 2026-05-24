Monterrey y Coahuila coordinan plan turístico rumbo al Mundial

Con el objetivo de fortalecer el turismo y detonar el desarrollo económico regional de cara al Mundial FIFA 2026, la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de Saltillo, Coahuila.

El encuentro fue encabezado por la secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz García, y por el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos de Saltillo, César Iván Moreno Aguirre, acompañados de sus respectivos equipos.

Durante la reunión, ambas ciudades acordaron impulsar una estrategia coordinada para posicionar a Saltillo como un destino complementario para los visitantes nacionales e internacionales que acudirán al Mundial.

Monterrey tendrá un papel clave como una de las sedes anfitrionas de la justa deportiva, lo que representa una oportunidad para fortalecer la economía regional y generar nuevas inversiones y oportunidades de desarrollo en el noreste del país.

Las autoridades destacaron que Saltillo cuenta con ventajas competitivas como su cercanía con Monterrey, conectividad carretera y una amplia oferta turística, cultural y gastronómica.

Esta mesa de trabajo da continuidad al convenio de colaboración firmado entre ambas capitales en enero pasado, con el propósito de consolidar proyectos conjuntos rumbo al evento internacional.

Beneficios proyectados para la región

Entre los principales beneficios que se prevén con esta coordinación destacan:

Incremento en la derrama económica regional.

Fortalecimiento del sector turístico y de servicios.

Generación de oportunidades para hoteles, restaurantes y comercios.

Mayor promoción nacional e internacional del noreste del país.

Impulso a proyectos de movilidad, conectividad y colaboración intermunicipal.

En la reunión también participaron el director de Turismo de Monterrey, Arturo Alejandro Cantú González; la directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González Rodríguez; y el director de Touroperadores de Monterrey, Fabián Garza.

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