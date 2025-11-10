Diego Mejía, campeón con Atlético Ottawa; ganan su primer título

El Atlético Ottawa hizo historia en la Canadian Premier League, al conquistar su primer campeonato tras vencer 2-1 al Cavalry FC en una final épica disputada bajo una intensa nevada en el TD Place Stadium.

El equipo dirigido por el mexicano Diego Mejía culminó una temporada brillante con una victoria que también le dio el pase a la Concacaf Champions Cup 2026, el máximo torneo de clubes de la región.

La noche fue redonda para otro mexicano: David Rodríguez, quien se convirtió en el héroe del partido al marcar los dos goles del título.

El Cavalry se adelantó al minuto 33 con un penal ejecutado por Fraser Aird, pero Rodríguez igualó con un espectacular gol de chilena al 40’, levantando a los aficionados en las gradas cubiertas de nieve.

El empate se mantuvo hasta el minuto 97, forzando el tiempo extra, donde el mediocampista mexicano volvió a brillar con una definición bombeada al 112’, imposible para el arquero Marco Carducci.

Con este triunfo, Diego Mejía se convierte en el primer entrenador mexicano en ganar la Canadian Premier League.

Su equipo mostró orden, intensidad y un fútbol ofensivo que marcó la diferencia durante toda la temporada.

“El grupo creyó hasta el final, aun con el clima en contra. Este título es para nuestra afición y para México”, declaró Mejía tras levantar la Copa North Star.

Ottawa hace historia en Canadá

El Atlético Ottawa, filial del Atlético de Madrid, logra así su primer campeonato desde su fundación en 2020.

Con la nieve como testigo y una plantilla marcada por talento latino, el club rojiblanco escribe una nueva página en la historia del fútbol canadiense.

Ahora, el conjunto de Mejía representará a Canadá en la Concacaf Champions Cup 2026, donde enfrentará a los mejores clubes del continente.

“Esto apenas empieza. Queremos competir también fuera de Canadá”, sentenció el técnico mexicano.

