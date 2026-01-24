Podcast
Deportes

Djokovic iguala a Federer y suma 400 victorias en Grand Slam

El serbio venció a Van de Zandschulp en el Abierto de Australia 2026, alcanzó su triunfo 400 en torneos mayores y se metió a los octavos de final en Melbourne

Novak Djokovic es, sin duda, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y uno de los más obsesionados con romper récords de manera inconsciente, pues este sábado volvió a demostrarlo en el Abierto de Australia 2026.

El serbio avanzó a los octavos de final tras vencer a Botic van de Zandschulp por parciales de 6-3, 6-4 y 7-6 (4), resultado que no solo lo mantiene con vida en el torneo, sino que también le permitió alcanzar su victoria número 400 en torneos de Grand Slam.

Con este triunfo, Djokovic, actual número 4 del ranking ATP, igualó a Roger Federer como el único jugador con más de 100 victorias en el Abierto de Australia, ambos con 102 partidos ganados en el certamen. Ningún otro tenista ha alcanzado esa cifra en la historia del torneo.

Semifinalista en las dos ediciones más recientes —retirado en 2025 ante Alexander Zverev y en 2024 frente a Jannik Sinner—, Djokovic apunta ahora a conquistar su undécimo título en Melbourne. El serbio suma 101 títulos en el circuito, dos de ellos obtenidos el año pasado.

La victoria ante Van de Zandschulp también le permitió romper otro registro histórico: Djokovic alcanzó los octavos de final de un Grand Slam por 70.ª ocasión, superando a Federer, quien ostentaba el récord con 69 apariciones en la Era Abierta.

Con estos nuevos logros, la raqueta serbia continúa su camino para seguir ampliando su legado, especialmente en la búsqueda de su vigésimo quinto título de Grand Slam, lo que lo convertiría en el jugador —hombre o mujer— con más campeonatos individuales en la historia, rompiendo definitivamente el empate con Margaret Court, con quien comparte actualmente 24.

De lograrlo, Djokovic también se convertiría en el jugador de mayor edad de la Era Abierta en ganar un título individual masculino de Grand Slam, además de ser el tercero en conquistar múltiples Abiertos de Australia después de los 35 años, junto a Ken Rosewall y Roger Federer, quienes también lograron dos títulos en Melbourne tras superar esa edad.

El próximo juego de Djokovic será este domingo contra el checo Jakub Mensik en un horario aún por definirse.


