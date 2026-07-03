Safiullin elimina a Fonseca y avanza en Wimbledon

Roman Safiullin derrotó en sets corridos a Joao Fonseca y avanzó a octavos de Wimbledon, donde espera al ganador entre Djokovic y Rinderknech

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El ruso Roman Safiullin, procedente de la fase previa, derrotó este jueves al brasileño Joao Fonseca por 6-3, 6-3 y 6-3 para clasificarse a los octavos de final de Wimbledon, resultado que también impidió un posible enfrentamiento entre el joven sudamericano y el serbio Novak Djokovic.

Safiullin resolvió el encuentro de tercera ronda en dos horas y diez minutos, mostrando solidez durante todo el partido y frenando el intento de Fonseca de alcanzar por primera vez los octavos de final del torneo londinense.

Fonseca se queda a un paso de hacer historia

Con 19 años y 325 días, Fonseca buscaba convertirse en el jugador más joven en alcanzar los octavos de final de Wimbledon desde que lo consiguió Carlos Alcaraz en 2022.

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Sin embargo, el brasileño volvió a despedirse del torneo en la tercera ronda, igualando así su mejor actuación en el All England Club.

Además, sufrió por segunda ocasión una derrota en un torneo de Grand Slam frente a un jugador ubicado fuera del Top 100 del ranking mundial. El año pasado cayó en la misma instancia de Wimbledon ante el chileno Nicolás Jarry, entonces ubicado en el puesto 143, y ahora fue superado por Safiullin, número 132 del mundo.

Safiullin espera rival entre Djokovic y Rinderknech

Con esta victoria, Safiullin alcanzó por segunda vez los octavos de final de Wimbledon, luego de haberlo conseguido también en 2023, edición en la que logró instalarse entre los ocho mejores del certamen.

El ruso volvió a demostrar su capacidad para competir sobre césped, una superficie en la que ha obtenido cinco victorias en seis partidos frente a rivales situados dentro del Top 30 del ranking mundial.

En el duelo ante Fonseca conectó 41 golpes ganadores y cometió únicamente 19 errores no forzados, cifras que reflejaron su dominio durante el encuentro.

Al finalizar el partido, Safiullin se mostró emocionado durante la entrevista en la pista al recordar la lesión que lo obligó a detener su actividad competitiva y el camino recorrido para regresar al circuito.

En los octavos de final enfrentará al ganador del partido entre Novak Djokovic y el francés Arthur Rinderknech, por lo que quedó descartado un posible duelo generacional entre el serbio y Joao Fonseca, quien semanas atrás había eliminado a Djokovic en Roland Garros.