Eagles vuelan a la victoria 10-7 sobre Green Bay en Lambeau Field

Una sólida defensa y un pase de Jalen Hurts de 36 yardas a DeVonta Smith para el único touchdown lideraron la victoria de los Philadelphia Eagles 10-7 sobre los Green Bay Packers este lunes por la noche.

El juego pudo haber terminado distinto, pues en los minutos finales Brandon McManus intentó un gol de campo de 64 yardas para empatar el juego, pero este se quedó corto por varios metros y desviado.

Con este resultado, los de Wisconsin perdieron por segunda semana consecutiva para dejar su récord 5-3-1 y bajar hasta el tercer lugar de la División Norte de la Conferencia Nacional, detrás de Detroit y Chicago.

Los Packers, que tenían el mejor récord de la NFC antes de su derrota 16-13 ante Carolina el pasado 2 de noviembre, tendrían el séptimo y último puesto de playoffs de la conferencia si la temporada regular terminara ahora.

Un enfrentamiento defensivo que presentó el primer empate al medio tiempo de la temporada tuvo una seria falta de jugadas importantes hasta que los Eagles (7-2) dieron un golpe uno-dos a principios del cuarto período.

Philadelphia lideraba 3-0 y enfrentaba una tercera oportunidad y siete yardas por avanzar desde su propia 23, cuando Saquon Barkley atrapó un pase cinco yardas detrás de la línea de golpeo, hizo un giro para pasar al esquinero Carrington Valentine y se lanzó hacia adelante para una ganancia de 41 yardas.

En la siguiente jugada, Smith hizo una atrapada en salto en la zona de anotación sobre el safety Evan Williams, dando a los Eagles una ventaja de 10-0 con 10:35 restantes.

Green Bay redujo la ventaja de los Eagles a 10-7 con una carrera de touchdown de seis yardas de Josh Jacobs con 5:49 por jugar. Los Packers luego tuvieron un par de oportunidades más en los minutos finales.

Los Packers recuperaron el balón en su propia diez con 2:18 y dos tiempos fuera restantes, pero esa serie terminó cuando Josh Jacobs perdió el balón mientras era detenido para una pérdida de cuatro yardas en un cuarto y uno desde la 44 de Green Bay.

Los Packers tuvieron una última oportunidad con 27 segundos restantes desde su propia 36 después de que los Eagles lanzaron un pase largo incompleto en una cuarta y seis en lugar de despejar. Una recepción de 18 yardas de Jordan Love a Bo Melton llevó a los Packers más allá del medio campo, pero McManus no pudo convertir lo que habría sido el gol de campo más largo en la historia del equipo.

Los Packers no pudieron obtener una medida de venganza contra los campeones defensores del Super Bowl.

Philadelphia había vencido a los Packers dos veces la temporada pasada, derrotándolos 34-29 en Brasil en la semana de apertura de la temporada y luego venciéndolos 22-10 en Filadelfia en la ronda de comodines de los playoffs de la NFC.

