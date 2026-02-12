Podcast
Escena

Eagles diría adiós en 2026 tras más de cinco décadas de carrera

Don Henley dejó entrever que la gira 'The Long Goodbye Tour' marcaría el cierre definitivo de la banda, aunque aún no hay anuncio oficial

  • 12
  • Febrero
    2026

¿Eagles dice adiós?

El vocalista y cofundador de la banda estadounidense, Don Henley, ha dado una serie de declaraciones, las cuales podrían anunciar el final de la banda después de más de cinco décadas.

Y es que actualmente la agrupación de los 70's atraviesa lo que parece ser su última etapa en los escenarios, pues en el contexto de su "The Long Goodbye Tour", recientes declaraciones han reforzado la idea de que 2026 sería el año en que la banda diría adiós.

En una entrevista reciente para CBS, Don Henley dejó entrever que este año podría ser el cierre definitivo de la banda.

“La verdad es que creo que este año probablemente será todo”, dijo Henley cuando fue cuestionado sobre el futuro de la banda.

Sin embargo, también reconoció que en el pasado había hecho comentarios similares; esta vez fue más claro al expresar su sentir.

Cuando se le preguntó directamente si este año sería realmente el último para Eagles, el músico, de 78 años, respondió sin rodeos: “Creo que sí, sí lo será. Y estoy bien con eso”.

Estas palabras se dan durante su gira, con la cual la agrupación ha recorrido distintos escenarios y que incluye una extensa residencia en el Sphere de Las Vegas. 

Aunque la banda no ha emitido un comunicado oficial sobre su retiro, estas declaraciones han sido interpretadas como las más claras sobre el final del grupo.


