Equipos perfilan canjes en la primera ronda del Draft NFL

La primera ronda del Draft de la NFL se perfila como una de las más dinámicas de los últimos años, con varios equipos en posición de realizar canjes estratégicos para fortalecer sus plantillas.

En esta edición, seis franquicias no cuentan con selección de primera ronda, Bengals, Packers, Jaguars, Falcons, Colts y Broncos, mientras que otras seis poseen dos turnos cada una, lo que abre la puerta a múltiples intercambios.

En los últimos cinco años se han registrado 60 canjes que involucraron selecciones de primera ronda, con picos como los 18 movimientos en 2022, aunque en 2025 la cifra cayó a solo seis, la más baja desde 1985.

Equipos con potencial de movimiento

Entre las franquicias que podrían ser protagonistas destacan los Philadelphia Eagles, Tampa Bay Buccaneers, Dallas Cowboys, New York Jets y Miami Dolphins.

Los Eagles, con la selección 23, han sido históricamente agresivos bajo la dirección de su gerente general Howie Roseman, quien no descarta subir o bajar posiciones dependiendo de las oportunidades que surjan en el tablero.

Por su parte, Tampa Bay, con el turno 15, podría optar por descender en el orden para acumular más selecciones, especialmente ante la necesidad de reforzar su presión al mariscal rival.

Cowboys y Jets con múltiples cartas

Los Cowboys cuentan con las selecciones 12 y 20, lo que les permitiría negociar para cubrir huecos en su defensa. Además, la ausencia de una segunda ronda los coloca como candidatos naturales a buscar más capital de draft.

En tanto, los Jets disponen de dos selecciones de primera ronda (2 y 16), además de varios turnos adicionales en futuras ediciones, lo que les da margen para subir posiciones si buscan a un jugador específico, como un receptor de élite.

Dolphins en reconstrucción

Los Dolphins, con las selecciones 11 y 30, también aparecen como un equipo dispuesto a negociar.

En pleno proceso de reconstrucción, Miami podría intercambiar uno de sus turnos para sumar más selecciones y reconfigurar su plantilla.

Movimientos previos ya han alterado el panorama del draft. Equipos como los Giants, Browns y Chiefs acumulan múltiples selecciones, mientras que franquicias sin turnos de primera ronda podrían buscar ingresar mediante canjes.

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