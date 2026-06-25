La Tricolor consiguió su sexto triunfo en Mundiales con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata; además, es el más probable rival de México en la siguiente ronda

Inicio / Deportes / Ecuador da un golpe histórico, derrota a Alemania y va a 16avos

Este jueves se escribió una de las páginas más gloriosas en la historia del fútbol ecuatoriano, pues derrotó 2-1 a Alemania y con eso se puso en la lucha por ser uno de los mejores terceros que avance a dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aunque de inicio la tarde pintaba para ser una pesadilla, pues con menos de dos minutos de juego, Leroy Sané puso en ventaja a los germanos, que se motraron muy poderosos al frente durante todo el torneo.

Tuvo que aparecer un héroe anónimo por parte de los sudamericanos para devolverle la vida a la Tricolor y ese fue Nilson Angulo, extremo del Sunderland quien buscó hacer lo diferente encarando a cuanto rival se le puso enfrente.

Pero aunque partió por banda, justo el gol del empate llegó con un riflazo de Angulo que fue imparable para Manuel Neuer, quien se estiró cuan largo es, pero no logró rechazar el disparo.

Después del empate, el trámite del encuentro se convirtió en un toma y daca, pues en cuanto uno perdía la bola, el rival se iba con todo para intentar hacer daño.

Ecuador perdió más el balón al frente, pero su sólida defensa le recuperó muchos más, que le permitieron estar constantemente atacando a los teutones, que también se mostraron bien en la defensa.

Tuvo que llegar un error por parte de Neuer, uno de los mejores porteros de la historia, quien pecó de pasividad en un tiro de esquina que esperó le llegara a las manos, sin embargo, un vivo Gonzalo Plata le robó el balón y puso el gol que le dio el pase a la siguiente ronda a Ecuador.

Con este triunfo, la Tricolor aseguró su boleto a 16avos de final y es un muy posible rival de México en esa fase, que se disputará en el monumental Estadio Azteca.