Ecuador enfrentará a Selección Mexicana 'sin quejas ni excusas'

Pese a los percances, Beccacece afirmó que el equipo no pondrá excusas para el partido por un lugar en los octavos de final

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Para el duelo contra México en los dieciseisavos de la final de la Copa del Mundo FIFA 2026, Ecuador llegó con retraso a la Ciudad de México pero con una ruidosa serenata de hinchas locales que se acercaron a su hotel.

El conjunto ecuatoriano llegó a su hotel con más de tres horas de retraso debido a problemas logísticos durante el traslado desde su campamento en Columbus, Ohio.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador Sebastián Beccacece explicó que el viaje ha “demorado más de tres horas de lo establecido”.

“Disculpen si tenemos la cara de cansancio”.

Sin embargo, Ecuador no ha sido el único que ha sufrido estos estragos. Uruguay sufrió un retraso en su vuelo desde Cancún hacia Miami debido a un error de permisos de la secadora en México. Irán, por su parte, manifestó públicamente su descontento con los itinerarios del certamen.

Ecuador no pondrá “quejas ni excusas” para el partido contra la Selección Mexicana

Pese a los percances, Beccacece afirmó que el equipo no pondrá “quejas ni excusas” para el partido por un lugar en los octavos de final.

Se hicieron sentir con bocinazos, cánticos y cornetazos a fin de no dejar que los jugadores descansaran. Autoridades ya habían advertido esta posibilidad y reforzaron la zona con vallas, pero las barreras no fueron suficientes para frenar a la afición mexicana.

Varios jugadores se asomaron a la ventana hasta que finalmente la policía fue llamada y despejó el área.

Ecuador buscará además mitigar la altitud de 2,240 metros de la Ciudad de México, capaz de hacer mella física incluso en deportistas de alto rendimiento.

Ecuador se medirá a la Selección Mexicana en el icónico Estadio Ciudad de México luego de arañar la clasificación a dieciseisavos como tercer lugar gracias a una agónica victoria 2-1 ante Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

México enfrentará a Ecuador en dieciseisavos del Mundial FIFA™

Lo inevitable ocurrió; con los resultados de este sábado se confirmó que la Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este encuentro luce como uno de los más atractivos de la fase final, pues enfrenta al mejor equipo de la Concacaf con uno de los mejores de Conmebol, el cual está comandado por una de las mejores defensas de todo el mundo.