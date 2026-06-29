El Tricolor y los ecuatorianos han protagonizado 27 duelos, entre amistosos y oficiales, en los cuales los aztecas han ganado 15

Inicio / Deportes / La Selección de México enfrentará a su ‘cliente’: Ecuador

El Tricolor parece tener ventaja para el duelo de Dieciseisavos de Final de la justa veraniega de 2026 que tendrá ante Ecuador este martes a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Y es que el combinado azteca tiene números a favor en los enfrentamientos ante los ecuatorianos, ya sea en batallas amistosas u oficiales.

Esta será la segunda ocasión en la que se enfrentarán a los sudamericanos en la fiesta del futbol.

La primera fue en la edición de Corea-Japón 2002, en fase de grupos, en la Jornada 2, en la cual los mexicanos salieron con la victoria por 2-1, gracias a los goles de Jared Borgetti (al minuto 28) y Gerardo Torrado (al minuto 57).

Agustín Delgado había puesto adelante a Ecuador apenas al minuto cinco de iniciado el encuentro.

En total, entre amistosos y oficiales, México y Ecuador se han enfrentado en 27 duelos, con 15 triunfos para los aztecas, ocho para los ecuatorianos y cuatro empates, con 37 goles mexicanos y 23 ecuatorianos.

Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador, calificó a México como una potencia en el Mundial 2026, de cara al duelo de dieciseisavos de final de este martes en la cancha del Estadio Ciudad de México.

“En un estadio mítico como el Azteca, con una de las selecciones que sacó los nueve puntos (junto a Francia y Argentina), habla de que vamos a enfrentar a una potencia (México), que se ha preparado muy bien; fue la que más tiempo de preparación tuvo. Ellos trabajaron de una manera excelente”, declaró el entrenador.

Sebastián Beccacece es consciente de la hostilidad a la que se enfrentará Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México este martes.