El 'Canelo' afirma ser más fuerte que Édgar Berlanga

Se acerca la pelea entre el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Campeón de tres organismos en el peso supermediano, y el pugilista puertorriqueño Édgar Berlanga, que se verán las caras este sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

Pero antes de la batalla en el cuadrilátero, está la ‘guerra’ de declaraciones entre ambos deportistas.

Berlanga dijo el martes pasado que quiere noquear a Álvarez en el sexto round… y ayer, el azteca respondió.

“No subestimo a mis rivales. Sé que Édgar Berlanga es joven y fuerte, pero yo soy más fuerte, tengo un gran talento y soy el mejor”, dijo ‘El Canelo’, de 34 años de edad.

Álvarez y Berlanga se enfrentarán este sábado a las 23:00 horas, tiempo de Monterrey, en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El mexicano expondrá sus títulos supermedianos del Consejo Mundial, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo.

La pelea la transmitirá TV Azteca, la Casa del Boxeo.

Ayer ambos tuvieron un encuentro tenso, pero no violento. Con 61 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates, Álvarez se citará con Berlanga, quien está invicto en 22 combates (17 ganados antes de tiempo). La pelea ha sido promocionada como una guerra entre México y Puerto Rico, rivalidad histórica del pugilismo.

“Siempre me tomo las peleas en serio. Me entreno al ciento por ciento, no importa a quién me enfrente. Siempre tengo la misma mentalidad, y ésta no es la excepción. He hecho un buen campo de entrenamiento y estoy listo para ganar”, dijo Álvarez.

Berlanga negó que le afecte que un sector de la prensa y los aficionados lo vean como un rival que no representa peligro para Álvarez.

Dijo, por contra, que el sábado se convertirá en el primer pugilista de la historia en noquear al Canelo.

“Soy un artista del nocaut. ‘Canelo’ es una leyenda, es inteligente, pero haré la pelea perfecta para noquearlo en seis rounds, aunque también estoy listo para cualquier otro escenario, como un duelo de doce asaltos”.

El puertorriqueño, que subió al ring por última vez en febrero pasado, cuando noqueó al irlandés Padraig McCrory, admitió que la pelea con Álvarez es la oportunidad de su vida para meterse a la elite del boxeo mundial.

“Es una oportunidad única en la vida. Será una pelea inolvidable el sábado, una rivalidad de Puerto Rico contra México. Somos dos súper estrellas en nuestro país”, puntualizó Berlanga.

Foto: Especial

