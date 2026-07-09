Christian Pulisic sufre fractura tras eliminación de EUA

La Federación de Futbol de Estados Unidos confirmó que Christian Pulisic sufrió una microfractura en la tibia y el peroné de la pierna derecha

La Federación de Futbol de Estados Unidos confirmó que Christian Pulisic sufrió una lesión en la pierna derecha durante la derrota por 4-1 ante Bélgica en los Octavos de Final.

Los estudios médicos realizados después del encuentro revelaron que el atacante presenta una contusión ósea y una microfractura en la tibia y el peroné, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varias semanas.

El incidente se produjo al minuto 52 del encuentro disputado en Seattle. Pulisic intentó rematar dentro del área y terminó golpeando una de las piernas del capitán belga, Youri Tielemans.

A pesar del fuerte impacto, el futbolista estadounidense permaneció algunos minutos más sobre el terreno de juego, aunque con visibles molestias para desplazarse.

Finalmente, el cuerpo técnico decidió sustituirlo al minuto 59 por Sebastian Berhalter, cuando el partido ya se encontraba cuesta arriba para el conjunto norteamericano.

Los estudios confirmaron el diagnóstico

Tras la eliminación mundialista, Pulisic fue sometido a una radiografía y posteriormente a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.

Los resultados confirmaron una microfractura en la tibia y el peroné, además de una contusión ósea, descartando cualquier posibilidad de que pudiera volver a jugar en caso de que Estados Unidos hubiera avanzado a la siguiente ronda.

La federación estadounidense informó que la recuperación requerirá varias semanas de reposo y tratamiento especializado.

Cabe señalar que el atacante no logró marcar goles durante la competencia y además tuvo que perderse uno de los cinco partidos de Estados Unidos debido a una lesión en la pantorrilla.

También abandonó antes de tiempo otros dos encuentros por problemas físicos, reflejo de un torneo marcado por las complicaciones médicas para el principal referente del equipo.

A nivel internacional, Pulisic acumula 30 goles en 90 partidos con la selección estadounidense y sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia reciente del combinado nacional.

Milan espera su recuperación

La buena noticia para el AC Milan es que el pronóstico médico apunta a una recuperación favorable.

De acuerdo con las estimaciones iniciales, el futbolista podría volver a los entrenamientos antes del debut del conjunto italiano en la Serie A, programado para el próximo 23 de agosto frente al Torino.