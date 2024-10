El Clásico Regio es el más ‘explosivo’ de la Liga MX

Con los seis tantos que se marcaron el sábado pasado en la edición 139 del duelo entre Rayados y Tigres, en el ‘Gigante de acero’, el Clásico Regio confirmó ser el más explosivo -en cuanto a goles- en la Primera División del futbol mexicano.

Y es que al hacer un comparativo de los recientes cinco duelos oficiales de cada derbi que se juega en la Liga MX, el de la Sultana del Norte es en el cual se han anotado más dianas, con un total de 20 (10 de Monterrey y 10 de los de la UANL), para promediar poco más de tres goles por encuentro.

La Pandilla venció 4-2 a los auriazules el sábado pasado en el ‘Gigante de acero’ en la edición 139 de la guerra civil del territorio regio, en juego de la Fecha 12 de la fase regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El duelo fraternal que le sigue al de Nuevo León es el Clásico de la 57 (carretera federal de México), que protagonizan Querétaro y Atlético de San Luis, mismo que ha registrado 18 goles en sus últimas cinco batallas oficiales.

Enseguida aparece el Clásico joven entre América y Cruz Azul con 14 goles.

Atrás viene el Clásico tapatío que juegan Chivas y Atlas, con 13 goles.

Luego llega el Clásico capitalino que disputan America y Pumas, con 10 goles.

Y al final está el Clásico de Clásicos, el derbi Nacional, el América Vs. Chivas, con apenas seis goles en los recientes cinco batallas oficiales.

Supera al derbi español

No conforme con estos datos, el Clásico Regio supera al derbi español entre Real Madrid y Barcelona, que en sus recientes cinco juegos oficiales ha registrado 19 goles.

Poco a poco, los duelos entre Rayados y Tigres se han olvidado de los 0-0, o bien, de los cotejos con pocas dianas.

Al grado de que en las recientes dos confrontaciones entre albiazules y auriazules se registraron nueve goles: tres en el amistoso de San Antonio, Texas, de hace poco más de una semana (el sábado 12 de este mes de octubre en el Alamodome) y seis más el sábado pasado en el ‘Gigante de acero’, para promediar poco más de cuatro goles por encuentro.

Ahora, los aficionados esperan que ambos equipos de Nuevo León se vean las caras en la Liguilla.

Entérate

Estos son los goles que se han registrado en los últimos cinco juegos oficiales de cada Clásico de la Liga MX:

Rayados Vs. Tigres: 20 goles

Querétaro Vs. San Luis: 18 goles

América Vs. Cruz Azul: 14 goles

Chivas Vs. Atlas: 13 goles

America Vs. Pumas: 10 goles

América Vs. Chivas: 6 goles

