El Eto FC de Efraín Juárez cae eliminado en Champions League

Los húngaros lograron empatar una serie en la que llegaron a estar abajo por dos goles, pero no lograron manejar el partido y terminaron cayendo

El inicio de la aventura europea de Efraín Juárez comenzó de la peor forma, pues apenas en su segundo partido ya cosechó su primer revés con el Eto FC de Hungría, pues fueron eliminados en la ronda previa de la UEFA Champions League.

Su rival fue el Víkingur Reykjavík de Islandia, que en el partido de ida de su serie se llevó el triunfo por 1-0 y en la vuelta fue empate 2-2 en casa del Eto FC, que terminó fuera de la competencia.

La historia parecía poder voltearse a favor de los húngaros, pues pasaron de ir 2-0 abajo en la serie a empatarla antes de que terminara el primer tiempo; sin embargo, en el complemento el equipo no logró manejar el trámite y cayó el tercer gol, que le valió el pase de regreso a casa.

Esta no es la primera experiencia del exentrenador de Pumas en Europa como estratega, pues previamente fue asistente en el Brujas de Bélgica y el Standard de Lieja.

Las Champions no son lo suyo

Esta es la tercera vez que Efraín Juárez es eliminado en el trofeo de campeones, pues cuando estuvo al frente de los de la UNAM participó dos veces en Concacaf Champions Cup.

En su primer intento llegó hasta los Cuartos de Final, pero se fue eliminado por el Vancouver Whitecaps de Canadá con un gol de último segundo en Ciudad Universitaria. Mientras que en su segunda chance se fue goleado en primera ronda por el San Diego FC.

Sin tiempo para lamentos

Efraín y los suyos tendrán que recuperarse anímicamente lo antes posible, pues el Eto FC debutará en la Nemzeti Bajnokság de Hungría dentro de 11 días, por lo que será vital pasar de página.