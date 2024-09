El futbol americano universitario... ¡está de regreso!

Con 30 equipos, entre preparatorias y facultades, la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se pondrá hoy jueves otra vez en marcha.

La fábrica más grande de talento en México, y principal semillero de los Auténticos Tigres, vivirá su Temporada de Veteranos 2024.

Fieles a su extirpe triunfadora, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) arrancan como los favoritos para seguir sumando títulos.

Con Francisco Solís como quarterback, FIME buscará refrendar el Campeonato logrado el año anterior.

Los Osos se presentan con un roster poderoso, donde destacan elementos como el receptor Adrián Marcelo Lozano y el linebacker Osmar Ibarra.

Pero los Campeones tendrán hoy jueves en su debut una prueba complicada al medirse contra las Lechuzas de Leyes y su corredor sensación, Edson Yeverino.

En Prepas, las Águilas de la 9 buscan un histórico Tetracampeonato y tienen a un equipo plagado de figuras.

La escuadra que comanda Alberto ‘Termi’ Garcia tiene a Rogelio Cobas como quarterback, así como al corredor Luca Martínez, al liniero Santiago Trejo y al apoyador Óscar Pérez.

Pero los Vaqueros de la Prepa 2, Toros de la 16 y las Panteras de la 22 también armaron escuadras competitivas para derrocar a las Águilas.

Entérate

Jornada para hoy jueves:

Prepa 15 Vs. Prepa 2

Prepa 22 Vs. Prepa 16

FIME Vs. Leyes

Medicina Vs. Odontología

Civil Vs. Psicología

Biología Vs. Facpya B

Comentarios