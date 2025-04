Sergio Canales rompe el silencio tras incidente con Demichelis

El centrocampista español Sergio Canales rompió el silencio a través de un video en sus redes sociales tras el incidente ocurrido el pasado jueves en el entrenamiento de los Rayados de Monterrey, donde sufrió una lesión en la pierna izquierda al romper una puerta de cristal.

Canales enfatizó su compromiso con el equipo y minimizó la gravedad de la situación.​

"Quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó. Nunca he querido perjudicar a este equipo. Tuvimos una charla grupal intensa, pero constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Todos conocen mi compromiso y amor por este equipo", declaró Canales.

"Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva que se ha magnificado dado el accidente que tuve", dijo.

Además, explicó que ha habido mucha información errónea sobre lo sucedido y que prefirió guardar silencio por respeto, sin embargo ante la importancia del Clásico Regio, decidió aclarar la situación para evitar cualquier división en el equipo y enfocarse en la victoria.

"Obviamente lo estoy pasando mal, porque se ha hablado mucho, hay mucha desinformación, yo he guardado silencio por respeto, todos conocen mi compromiso y mi amor por este equipo; por eso hago este video, para ponerle punto final a este tema y, sobre todo, porque el sábado es un partido importante y tenemos que estar todos unidos. ¡Arriba el Monterrey!.

Cabe recordar que dicho incidente se produjo después de una discusión en el vestuario entre Canales y el entrenador Martín Demichelis, tras una sesión de entrenamiento en el Centro de Entrenamiento "El Barrial".

Según informes, la conversación se tornó acalorada, lo que llevó a Canales a golpear una puerta de cristal, resultando en una herida que requirió diez puntos de sutura en su pierna izquierda.

Demichelis, por su parte, negó que existiera un conflicto serio con Canales, describiendo la situación como un intercambio de opiniones técnicas.

"En todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones, y yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones", afirmó el técnico argentino.

