Los nipones logran su primera victoria en la fiesta del futbol de 2026, mientras que los tunecinos ligan su segunda derrota

Inicio / Deportes / El juego 1,000 de la justa es para Japón: golea 4-0 a Túnez

Japón, "te quiero mil"... y es que se llevó la victoria en el juego 1,000 de la justa veraniega al vencer esta noche 4-0 a Túnez en la cancha del Estadio Monterrey, en juego de la Jornada 2 de la fase de grupos, en el sector F.

Desde el silbatazo inicial del árbitro rumano István Kovács, Japón impuso condiciones en un Estadio Monterrey lleno y con ambiente de fiesta. Apenas al minuto 4, Hamada abrió el marcador con un remate que encendió a la afición nipona y comenzó a marcar el rumbo del encuentro.

Túnez intentó reaccionar con un tiro de esquina al minuto 15, pero la defensa asiática se mantuvo sólida y terminó por neutralizar cualquier intento de peligro. El VAR incluso intervino al minuto 12 para confirmar que un disparo japonés no había cruzado completamente la línea de gol, manteniendo el marcador ajustado en la primera parte.

Con el paso de los minutos, el dominio japonés se consolidó. Al minuto 31, Ayase Ueda apareció para firmar el 2-0, resultado con el que se fueron al descanso tras cuatro minutos agregados en la primera mitad. Túnez, sin claridad ofensiva, se marchó al vestidor con pocas respuestas.

En el segundo tiempo, el control fue absoluto. Al minuto 69, Ito amplió la ventaja mientras la afición en el estadio incluso se sumaba al espectáculo con la ola y cánticos como “Cielito lindo”. El panorama ya era totalmente adverso para los africanos.

La sentencia llegó al minuto 83, cuando Ueda firmó su doblete para colocar el 4-0 definitivo. Ya en la recta final, el árbitro añadió seis minutos, pero el marcador no se movió más.

Japón cerró así un partido redondo en el encuentro número 1,000 en la historia de los Mundiales, con una actuación sólida, contundente y sin sobresaltos, mientras Túnez acumuló su segunda derrota consecutiva en el torneo.

En la Jornada 3, última de la primera ronda, Japón se medirá a Suecia, mientras que Túnez buscará despedirse con dignidad frente a Países Bajos.