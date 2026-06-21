España despierta en Mundial FIFA™, golea 4-0 a Arabia Saudita

Luis de la Fuente celebró su cumpleaños con una victoria de la que él no dudaba, pero con modificaciones en el once titular respecto al debut

España reaccionó este domingo con una goleada contra Arabia Saudita para sumar su primera victoria en el Mundial 2026.

Mikel Oyarzabal, delantero de la selección española, fue elegido como el mejor jugador del partido de la segunda jornada, luego de marcar dos anotaciones y dar una asistencia a gol para Yamal, en el minuto 10.

Lo firmó en sus dos primeros disparos a puerta, en los minutos 21 y 24, para colocarse, junto a Fernando Morientes, con 27, en el séptimo máximo goleador de la historia de España.

Tres participaciones de gol antes de lo que tardó en tocar un balón frente a Cabo Verde. España carburó y volvió a encontrarse. Los futbolistas salieron al terreno de juego del estadio de Atlanta con ganas de responder sobre el césped.

También Luis de la Fuente, que celebró su cumpleaños con una victoria de la que él no dudaba, pero con modificaciones en el once titular respecto al debut.

España volvió a marcar, pero el gol no llevó el nombre de ningún futbolista de Luis de la Fuente y sí el de un Hassan Altambakti que introdujo el balón en su portería en un rebote provocado por un disparo de Marc Cucurella.

En cambio, la cara de la selección de Arabia Saudita era diferente. El miedo se apoderó de ellos. En su primera acción echó por tierra la ayuda de Salem Aldawsari, quien acabó en el suelo.

La mente de España se encuentra en el último compromiso del grupo, el próximo 26 de junio contra Uruguay, al que llegará lanzada dejando atrás las dudas iniciales.

España suma cuatro puntos en dos partidos en este torneo.