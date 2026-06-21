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Irán interrumpe negociaciones con EUA tras amenazas de Trump
El mandatario republicano exigió al Gobierno de Irán no intervenir en la guerra en Líbano o si no reanudaría los ataques 'con mucha fuerza'
Por Diana Valeria Leyva | 21 Junio 2026
Luego de las amenazas del presidente Donald Trump, Irán interrumpió este domingo las conversaciones de paz con Estados Unidos que se están llevando a cabo en Suiza, según informó la agencia IRNA.
De acuerdo con la agencia, la delegación iraní interrumpió las conversaciones mediadas por Qatar y Pakistán al abandonar la sede de negociaciones.
"La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones", como respuesta a las declaraciones emitidas por el presidente Trump.
El mandatario republicano exigió al Gobierno de Irán no intervenir en la guerra en Líbano o si no reanudaría los ataques “con mucha fuerza”.
Durante una entrevista, advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní.
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington. Sin embargo, advirtió que “será mejor que (Washington) cuide sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen, somos nosotros quienes actuamos”.
Estas negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron esta mañana con reuniones separadas con los países mediadores y posteriormente un encuentro multilateral centrado en la aplicación del borrador de alto al fuego firmado este miércoles.
Trump exige a Irán que no 'cause problemas' o reanudará ataques
El presidente Donald Trump exigió este domingo a Irán que no "cause problemas" en Líbano o Estados Unidos reanudará los ataques.
A través de redes sociales, el mandatario republicano le solicitó al Gobierno de Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas" o intensificará las agresiones contra su territorio.
Aquí te presentamos la nota completa: Trump exige a Irán que no 'cause problemas' o reanudará ataques