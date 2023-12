El nipón Shohei Ohtani es la nueva figura de Los Dodgers

El beisbolista nipón, Shohei Ohtani, acaba de anunciar que firmará próximamente con Los Dodgers de Los Angeles.

Su vinculo será por 10 años y 700 millones de dólares, según fuentes.

Cabe destacar Ohtani fue nombrado, durante noviembre, como el Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga 2023, junto al venezolano Ronald Acuña.

Tras su llegada a Estados Unidos en 2018, Ohtani ha sido una de las figuras más relevantes del béisbol en todo el mundo, su relevancia ha sido equiparable a figuras como la de Babe Ruth.

El dos veces MVP, incursionó un exitoso camino por la Liga Americana de la mano de Los Angeles Angels, abriéndose como una promesa que ha brillado tanto como lanzador que como toletero.

Ante la figura del astro, Los Dodgers fueron los que se inclinaron para ofrecer una jugosa oferta por los próximos 10 años. Contrato que el beisbolista del sol naciente terminaría aceptando, algo que mereció un mensaje del exbasquetbolista, y propietario de Los Dodgers, Earvin “Magic” Johnson en su cuenta de X.

A big thank you to Shohei for deciding to wear Dodger blue! I know all Dodger fans around the world are extremely happy and excited that you decided to join our organization and we welcome you to Dodger nation! @Dodgers