Muere a los 75 años Kevin Keegan, leyenda del futbol inglés

El Newcastle United, club en el que dejó huella tanto como jugador como entrenador, confirmó su fallecimiento, un mes despues de confirmar que padecía cáncer

Kevin Keegan, una de las figuras más importantes del futbol inglés, falleció a los 75 años, informó este lunes el Newcastle United, club en el que dejó huella tanto como jugador como entrenador. El exfutbolista había revelado el mes pasado que padecía cáncer en fase cuatro.

El conjunto inglés describió a Keegan como “una de las figuras más icónicas, influyentes y profundamente queridas en la historia de nuestro club”, al confirmar la noticia de su fallecimiento.

A principios de 2026, la familia de Kevin Keegan informó que había sido diagnosticado con cáncer. Semanas después, el propio exfutbolista explicó que la enfermedad fue detectada durante los estudios previos a una operación derivada de un accidente automovilístico.

En aquella ocasión relató que los médicos le confirmaron que padecía cáncer en fase cuatro y expresó confianza en el tratamiento que recibía. Su fallecimiento fue confirmado este lunes por el Newcastle United.

Keegan fue uno de los pocos futbolistas ingleses en conquistar el Balón de Oro, reconocimiento que obtuvo en 1978 y 1979 durante su etapa con el Hamburger SV de Alemania.

Antes de su aventura en la Bundesliga, brilló con el Liverpool, donde conquistó tres títulos de liga, una Copa de Inglaterra, dos Copas de la UEFA y la Copa de Europa de 1977, consolidándose como una de las principales figuras del club bajo el mando de Bill Shankly.

Además de sus logros deportivos, Keegan alcanzó notoriedad fuera de las canchas gracias a su imagen pública, participaciones en televisión y el lanzamiento de un sencillo musical, convirtiéndose en una de las primeras celebridades del futbol inglés.

También dirigió a Inglaterra y al Newcastle

Con la selección de Inglaterra disputó 63 partidos y anotó 21 goles, además de participar en la Copa del Mundo de 1982. Posteriormente inició una carrera como entrenador que se extendió entre 1992 y 2008.

Su etapa más recordada en los banquillos fue con el Newcastle United, equipo al que estuvo cerca de llevar al título de la Liga Premier en la temporada 1995-96, aunque finalmente fue superado por el Manchester United.

También dirigió a la selección inglesa entre 1999 y 2000, periodo que concluyó tras la eliminación en la Eurocopa de 2000 y una derrota ante Alemania en el inicio de la clasificación rumbo al Mundial.

Kevin Keegan, de Scunthorpe al reconocimiento mundial

Nacido el 14 de febrero de 1951 en Doncaster, Keegan comenzó su carrera profesional con el Scunthorpe United antes de fichar por el Liverpool en 1971.

En 1977 se convirtió en uno de los primeros futbolistas ingleses en emigrar a un club de Europa continental al incorporarse al Hamburger SV, donde alcanzó el punto más alto de su trayectoria individual al ganar dos Balones de Oro y disputar una final más de la Copa de Europa.

Tras regresar a Inglaterra defendió los colores del Southampton, donde fue máximo goleador de la liga en la temporada 1981-82, y posteriormente cerró su carrera como jugador en el Newcastle, el club del que era aficionado su familia.