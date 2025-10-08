Cerrar X
Eligen a Obed Vargas como el mejor jugador sub-22 de la MLS

El nacido en Alaska fue el más votado por un panel combinado de entrenadores, gerentes generales, directores deportivos, talentos de transmisión y medios

  • 08
  • Octubre
    2025

El centrocampista mexicano de 20 años de los Seattle Sounders, Obed Vargas, fue elegido como el mejor jugador sub-22 de la MLS en 2025, como parte de una lista denominada "22 Under 22".

El nacido en Alaska, Estados Unidos, fue el jugador más votado por un panel de expertos de entrenadores de la MLS, gerentes generales, directores deportivos, talentos de transmisión de MLS Season Pass y medios selectos.

Obed es el primer mexicano que logra este galardón.

En la lista también figuran el venezolano David Martínez y el salvadoreño Nathan Ordaz, del Los Ángeles FC, y los argentinos Julián Fernández, del New York City, y Nicolás Romero, del Minnesota United.


