La compañía resultante operará bajo la marca principal de MVP, mientras que las actividades de PFL serán incorporadas gradualmente a MVP MMA

Inicio / Deportes / Empresa de Jake Paul de MMA MVP se fusiona con PFL

Most Valuable Promotions (MVP), empresa fundada por Jake Paul y Nakisa Bidarian, se fusionó con Professional Fighters League (PFL) para crear una nueva plataforma internacional que reunirá bajo una misma estructura negocios de boxeo, artes marciales mixtas, producción de eventos y distribución de contenido.

La operación representa una de las transformaciones empresariales más relevantes de los últimos años en los deportes de combate, ya que combina la capacidad promocional y el alcance digital de MVP con el plantel de peleadores, la infraestructura y la presencia internacional desarrollada por PFL.

Los términos económicos y la distribución accionaria de la transacción no fueron revelados, por lo que la integración fue presentada oficialmente como una fusión y no como la adquisición de una compañía por otra.

PFL se convertirá en la base de MVP MMA

La compañía resultante operará bajo la marca principal de MVP, mientras que las actividades de PFL serán incorporadas gradualmente a MVP MMA durante los próximos meses.

El plantel de peleadores, las operaciones internacionales, los activos audiovisuales y la experiencia de PFL en la realización de funciones formarán la base de la nueva división de artes marciales mixtas. Entretanto, algunos eventos previamente programados continuarán presentándose bajo el nombre de PFL mientras se completa la transición.

Las divisiones MVP y MVPW mantendrán sus actividades dentro del boxeo profesional, incluida la promoción de funciones femeniles, por lo que la fusión no representará el abandono de ese deporte, sino la ampliación del modelo empresarial hacia una estructura que abarque distintas disciplinas.

La nueva organización reunirá a cerca de 400 atletas de boxeo y MMA, entre campeones, contendientes y prospectos internacionales. Dentro de la estructura proveniente de PFL figuran peleadores como Usman Nurmagomedov, Dakota Ditcheva, AJ McKee, Johnny Eblen, Paul Hughes y Francis Ngannou.

Jake Paul contempla su esperado debut en MMA

Como parte del anuncio, Jake Paul reiteró su intención de competir profesionalmente en artes marciales mixtas y aseguró que la fusión coloca a la empresa en mejores condiciones para concretar su presentación dentro de la jaula.

El estadounidense había firmado con PFL en 2023 con la expectativa de incursionar en MMA; sin embargo, la pelea nunca se realizó y aquella relación contractual concluyó a principios de 2026. Ahora, como integrante del consejo de la compañía fusionada, Paul volvió a colocar su posible debut entre los proyectos deportivos de MVP MMA.

Por el momento, no existe una fecha, rival, sede ni categoría confirmada para su primera pelea. El empresario y boxeador únicamente expresó que planea regresar al ring y posteriormente disputar un combate dentro de la nueva división de artes marciales mixtas.

Paul también abrió la puerta a la contratación de atletas pertenecientes a otras organizaciones una vez que terminen sus compromisos contractuales, como parte de la intención de fortalecer el plantel y posicionar a MVP MMA entre las principales alternativas del mercado internacional.

La nueva compañía buscará consolidarse fuera de UFC

La unión coloca a MVP MMA como una de las organizaciones con mayor infraestructura y profundidad de plantel fuera de UFC, aunque su crecimiento dependerá de la manera en que integre los distintos modelos heredados de PFL y Bellator.

Entre los principales retos estará garantizar actividad constante para sus peleadores, definir el futuro de los campeonatos y formatos competitivos, establecer una identidad clara y convertir el impacto digital de Jake Paul en audiencias sostenidas para sus funciones.