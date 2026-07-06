Asegura Trump que supermercado bajó precios porque él lo pidió

El presidente estadounidense aseguró bajó sus precios por petición de su gobierno, pero la empresa no confirmó esa versión en su comunicado

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Walmart redujo los precios de diversos productos a petición de su gobierno, aunque la cadena minorista no hizo referencia a esa versión en el comunicado oficial con el que anunció las rebajas.

El mandatario enfrenta cuestionamientos por el incremento de la inflación durante su administración, tras el aumento inicial de precios derivado de su política arancelaria y, posteriormente, por el impacto económico de la guerra contra Irán iniciada a finales de febrero.

Además, Trump desestimó recientemente una iniciativa bipartidista para reducir los costos de la vivienda, al tiempo que responsabilizó a los demócratas por la persistencia de la inflación.

En el contexto de las elecciones legislativas de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso, el mandatario ha intensificado sus críticas contra el Partido Demócrata, al que acusa de promover una mayor intervención del gobierno en la economía.

Sin embargo, en una publicación realizada este lunes en redes sociales, Trump afirmó que Walmart accedió a reducir precios a solicitud de su administración.

"Se me acaba de informar que uno de los mejores, más grandes e inteligentes minoristas de Estados Unidos, Walmart, bajará los precios, y mucho, a petición de mi gobierno para celebrar el 250.º cumpleaños de nuestro gran país", escribió Trump.

El presidente añadió que la empresa disminuirá el precio de una libra (450 gramos) de carne molida en casi un 15%, además de aplicar descuentos en otros productos.

Walmart no confirmó la versión de Trump

Poco después de la publicación presidencial, Walmart difundió un comunicado en el que explicó que las rebajas aplicadas tanto en sus tiendas como en Sam's Club buscan ayudar a los consumidores durante la temporada de verano.

La empresa no hizo ninguna mención a una solicitud del gobierno ni confirmó haber coordinado las reducciones de precios con la administración de Trump.

Entre los productos incluidos en las promociones se encuentran carne molida, maíz, cerezas rojas, helado, papas fritas y artículos de las marcas Coca-Cola y Pepsi.

Inflación sigue siendo un desafío para Trump

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación al consumidor aumentó un 4.2% en los últimos 12 meses, por encima del nivel del 3% registrado al inicio de la administración de Trump.

Algunas presiones inflacionarias podrían moderarse tras el acuerdo provisional de alto el fuego con Irán, lo que ha permitido una disminución en los precios internacionales del petróleo gracias a una mayor circulación de buques por el estrecho de Ormuz.

Trump ya había protagonizado un enfrentamiento público con Walmart en mayo de 2025, cuando pidió a la empresa absorber el impacto de los aranceles impuestos por su gobierno.

"Walmart debe dejar de intentar culpar a los aranceles como el motivo para aumentar sus precios en toda la cadena", publicó entonces el mandatario.