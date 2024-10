En el Clásico Regio 139 ¡el color lo hace su gente!

“Cuando el Cerro de la Silla tiene sombrero, es señal de aguacero”, así reza un dicho popular regiomontano y es así como el equipo de meteorología de El Horizonte lo señaló en sus segmentos del clima.

Pero esta noche, para la edición 139 del ‘Clásico más Pasional’, a disputarse entre Rayados y Tigres, sus aficionados refieren esperar en el rectángulo verde una lluvia de goles.

En la continuación de la jornada 12 del Torneo de Apertura 2024, el ‘Gigante’ de acero se comienza a poblar en sus tribunas, esas que albergarán por diecisieteava ocasión el Clásico Regio en ese recinto y que el capitalino Óscar Mejía García impartirá la justicia como Árbitro Central.

Pero, en las calles aledañas al Estadio BBVA escuchamos el característico grito de la ‘vendimia’ de comida o líquidos refrescantes; más lo que principalmente busca el aficionado es oír salir de una potente voz el sonido de ‘le sobra o le falta’ en la búsqueda de boletos.

No importa la localidad, lo importante es ser parte de esta fiesta futbolera, el costo lo elige de acuerdo con los bolsillos de cada persona.

Inclusive, no importa la forma en que arribes a esta fiesta futbolera en el ‘Coloso’ de la avenida Pablo Livas, ya sea en coche o en camioneta, con la familia o amigos, en camión o en metro, incluso, hasta caminando; lo importante es que te hagas presente en alguna de las 43 mil butacas generales, o de los cinco mil asientos que conforman el Club Seat, incluso de las 324 suites es lo ideal para el aficionado.

También, dentro del folclore que arropa el Clásico Regio 139, es el ambiente de fiesta que se vive en la mayoría de los hogares neoleoneses, también en los nacionales e internacionales; ahí predominan coloridos atuendos de apoyo hacia Rayados y Tigres.

No importa el estilo del outfit que utilizan, mucho menos si es el jersey es actual o el retro, la cuestión es apoyar.

La televisión es parte fundamental, sin importar los tamaños de ellas, las marcas o los tipos que la componen. De las cosas más peculiares que se perciben es el ambiente que sobresale en cocheras, patios o banquetas; donde el característico humo con rico aroma emana de los asadores, sitio donde se cocina un buen corte de carne, pierna de pollo, discada, alambres, salchichas u otro manjar a degustar en familia o con amigos.

Esta fiesta no estará completa, si no le das el seguimiento al derbi regio por la página oficial de El Horizonte, para estar bien informados de todos los detalles que arropan la batalla, no olvides que es aquí donde se informa ‘La verdad como es’.





