En Tigres hay alegría mesurada, aseguró Robert Dante Siboldi

Tigres amarró su pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup al vencer esta noche 3-0 el el Volcán Universitario al Whitecaps, y el timonel felino; Robert Dante Siboldi, habló en conferencia de prensa sobre el estado anímico del equipo después de avanzar; "El vestidor está bien, sin duda que hay alegría pero mesurada, estamos contentos de seguir avanzando a la siguiente fase pero es un paso nada más, no hemos logrado nada", dijo Siboldi.

A pesar del logro, el profe auriazul no quita el dedo del renglón, y ya está pensando en el siguiente partido; "Todos se sienten parte del equipo y el vestidor está consiente que es un gran paso, pero hay que prepararse y recuperarse, lo siguiente es Cruz Azul de visitante".

Aunque el marcador final indicó un abultado 3-0 a favor de Tigres, Siboldi no demerita el trabajo del rival, quien por momentos puso en aprietos al plantel felino; "Para el segundo entraron con determinación (Tigres) y confianza que se dio ante un gran rival que entre las demás llaves fue el más duro. Tiene muy buen once y banca, un entrenador que viene trabajando con ellos y no fue fácil, pero el equipo mostró carácter y estuvo a la altura".

Con un global de 4-1 la U avanzó a la siguiente ronda de la Concacaf y lo que resta de la semana se preparará con miras a su duelo correspondiente a la Jornada 7 de la Liga Mx ante Cruz Azul.

