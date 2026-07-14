Mauricio Vega, regiomontano: Un jugador… ¡‘De portada’!

La revista Dave Campbell incluyó en su edición al regio, quien brilla como corredor y defensivo en el equipo de la Preparatoria Saint Joseph, en Brownsville

Sus inicios fueron en el club Águilas del Country, pero actualmente Mauricio Vega luce en los emparrillados de Texas.

Vega tuvo un brillante debut la temporada anterior en la Preparatoria Saint Joseph Academy, en Brownsville, donde sus cualidades atléticas le han permitido desempeñarse como corredor y defensivo profundo.

La revista Dave Campbell, considerada como “La Biblia” del futbol americano en Texas, incluyó en su edición al regio.

“Sinceramente estoy muy feliz. Se siente bien el saber que, aunque fue mi primer año aquí, las cosas están saliendo muy bien”, expresó Mauricio.

“Nunca me imaginé ser publicado en la revista, pero me siento agradecido y con ganas de ir por más”, añadió.

Tras brillar en la Monterrey Football League (MFL), hubo oferta de beca en Prepa Tec, pero decidió tomar la invitación para integrarse a Saint Joseph.

“Irme de mi casa estuvo difícil, dejar atrás a mi familia, amigos y vida por buscar algo grande es una de las decisiones más difíciles en mi vida. Pero encontré una gran familia, excelentes amigos y una increíble escuela en Brownsville”, dijo seguro el joven, quien está dentro del Top 10 de jugadores en las Prepas del Valle de Texas.

Es bueno saber que…

La revista Dave Campbell comenzó a circular en 1960, consolidándose a través de los años como referencia obligada en el futbol americano de Texas.