Entrenador de Egipto ondea bandera palestina tras victoria

La FIFA confirmó que las banderas de sus 211 asociaciones miembro, incluida Palestina, están permitidas durante el torneo

El pase de Egipto a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó una de las imágenes más comentadas del torneo.

Al concluir la victoria sobre Australia en la tanda de penales, el seleccionador Hossam Hassan recorrió el terreno de juego con una bandera palestina y dedicó el triunfo tanto al pueblo egipcio como al palestino.

El gesto fue captado por decenas de aficionados y difundido rápidamente en redes sociales, donde un video muestra al entrenador caminando por la cancha mientras parte del público coreaba "Free, Free Palestine" ("Palestina libre").

"Mi corazón y mi alma están con ellos": Hassan

Después del encuentro, Hassan explicó el significado de su celebración y expresó públicamente su respaldo al pueblo palestino.

"Mi corazón y mi alma están con ellos", afirmó en una entrevista posterior al partido.

El estratega también señaló que la clasificación de Egipto estaba dedicada al "buen y noble" pueblo egipcio y palestino.

La selección africana avanzó a los cuartos de final después de imponerse 4-2 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 con Australia al término de los 120 minutos.

Además, consiguió por primera vez una victoria en una ronda de eliminación directa en sus cuatro participaciones mundialistas.

La FIFA aclara que la bandera está permitida

Tras la repercusión del gesto, la FIFA confirmó que la exhibición de la bandera palestina no infringe el reglamento del torneo.

En un comunicado enviado a The Associated Press, el organismo explicó que las banderas de las 211 asociaciones miembro están permitidas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siempre que su uso respete las normas de los estadios y el Código de Conducta de la FIFA.

Cabe señalar que la Asociación Palestina de Futbol forma parte de la FIFA, por lo que su bandera puede exhibirse durante la competencia.

Las imágenes de Hassan con la bandera palestina se propagaron rápidamente en plataformas digitales y provocaron múltiples reacciones dentro y fuera de Egipto.

Por su parte, Yahia Qalash, expresidente del Sindicato de Periodistas de Egipto, calificó la escena como uno de los momentos más significativos del torneo.

"Fue de lo más significativo. Fue una escena elocuente en un momento excepcional", afirmó.

El gesto de Hossam Hassan se produjo mientras continúa la incertidumbre sobre la situación humanitaria en Gaza, donde la guerra iniciada tras el ataque de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, ha dejado decenas de miles de víctimas palestinas, de acuerdo con las autoridades sanitarias de ese territorio.