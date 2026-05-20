Aaron Rodgers afirma que temporada 2026 será la última

Aaron Rodgers anunció este miércoles que la temporada 2026 será la última de su carrera.

Luego de 22 temporadas, el llamado "Big Ben" tomó una decisión sobre los Pittsburgh Steelers.

El jugador de 42 años no profundizó en qué le hizo llegar a esa conclusión al hacer sus primeros comentarios públicos desde que firmó el lunes un contrato por un año para volver con los Steelers.

Rodgers se está enfocando en el presente, incluida su reunión con el entrenador del primer año de los Steelers, Mike McCarthy.

Ambos pasaron 13 temporadas juntos en Green Bay al inicio de sus carreras, y Rodgers señaló a la contratación de McCarthy como reemplazo de Mike Tomlin como un factor importante en su decisión de intentarlo una última vez.

“Es como una (serie de) momentos de 'pellízquenme' que han ocurrido en los últimos días”, comentó Rodgers.

McCarthy y Rodgers ganaron juntos un Super Bowl en Green Bay después de la temporada 2010, y se mantuvieron en contacto frecuente durante el invierno y hasta la primavera, mientras Rodgers evaluaba si quería someter su cuerpo a las exigencias de una temporada de 17 partidos.

Rodgers finalmente se decidió por el sí, con la esperanza de lograr la salida deseada: una que pueda definir en sus propios términos.

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