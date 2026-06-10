Bill Gates lamenta vínculos con Jeffrey Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, expresó públicamente su arrepentimiento por haber mantenido contacto con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de delitos sexuales, durante una comparecencia ante un comité del Congreso de Estados Unidos.

En un testimonio presentado durante una audiencia privada, el empresario afirmó que nunca debió establecer relación alguna con Epstein y reconoció que, visto en retrospectiva, ninguna posible ventaja filantrópica justificaba esos encuentros.

"Nunca debí haberme reunido con él", sostuvo Gates al explicar que actualmente comprende las implicaciones que tuvo aquella decisión.

Asegura que desconocía las actividades criminales

Durante su declaración, el magnate tecnológico insistió en que jamás tuvo conocimiento de conductas ilícitas por parte de Epstein mientras mantuvieron contacto.

Gates aseguró que nunca observó indicios de actividades criminales en curso ni participó en situaciones relacionadas con los delitos que posteriormente salieron a la luz.

Asimismo, negó haber visitado propiedades emblemáticas asociadas al financiero, como su isla privada, su rancho o su residencia en Florida, y rechazó cualquier insinuación de conducta indebida.

La relación comenzó por motivos filantrópicos

Según explicó, conoció a Epstein en 2011 a través de personas de confianza vinculadas al ámbito empresarial y de la filantropía.

En aquel momento, el financiero aseguraba tener la capacidad de acercar a importantes donantes interesados en financiar proyectos internacionales relacionados con salud pública y desarrollo social.

Gates relató que sostuvo varias reuniones iniciales entre 2011 y 2012 para discutir temas vinculados a su trabajo filantrópico, mientras que los contactos se extendieron de forma más frecuente entre 2013 y 2014.

El fundador de Microsoft señaló que su relación con Epstein concluyó a finales de 2014, varios años antes de que nuevas investigaciones periodísticas y documentos judiciales revelaran públicamente la magnitud de los delitos atribuidos al financiero.

De acuerdo con Gates, con el paso del tiempo comprendió que Epstein intentaba rodearse de figuras influyentes para fortalecer su imagen pública y proyectar una apariencia de legitimidad ante la sociedad.

El empresario consideró que esas relaciones formaban parte de una estrategia para evitar cuestionamientos y reconstruir una reputación seriamente dañada.

Gates afirmó que la experiencia le dejó una importante enseñanza sobre la necesidad de evaluar con mayor cuidado las relaciones personales y profesionales, incluso cuando estas parecen limitadas o circunstanciales.

Reconoció que actualmente es mucho más prudente respecto a las personas con las que decide vincularse y destacó la importancia de realizar una revisión más profunda de antecedentes antes de establecer colaboraciones.

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